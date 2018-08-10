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Более 30 домов подтопило в Гале во время ливня

Более 30 домов подтопило в Гале во время ливня

Предоставлено: Администрация Галского района
В Абхазии
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Окраины и центр города Гала затопило в результате продолжительного ливня в пятницу 10 августа.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik, Бадри Есиава. Около 30 домов подтопило в результате сильного ливня в Гале, сообщил корреспонденту Sputnik глава администрации Галского района Тимур Надарая в пятницу 10 августа.

"В течение трех часов шел очень сильный, проливной дождь. Затопило примерно 35 домов. Мы пока не можем сказать, какой ущерб вода нанесла, но могло быть намного хуже, если бы в прошлом году не провели работы по ливневкам. Мы хорошо помним, как затапливало город в прошлые годы", — отметил Надарая.

Тимур Надарая добавил, что помимо окраины, подтопило центр Гала. Ливень был настолько сильным, что из-за водного потока на улице он и его коллеги некоторое время не могли выйти из здания администрации.

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Предоставлено: Администрация Галского района
Более 30 домов подтопило в Гале во время ливня
Теги:
ливень, Гал, Галский район, Абхазия


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