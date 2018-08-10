Абхазская "молодежка" обыграла подмосковный "Химки" в футбол

Товарищеский футбольный матч между молодежной сборной Абхазии и дубля молодежного состава подмосковного клуба "Химки" состоялся на стадионе "Динамо" в пятницу 10 августа.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik, Бадрак Авидзба. Молодежная сборная Абхазии по футболу обыграла дубль молодежного состава подмосковного клуба "Химки" на стадионе "Динамо" в пятницу 10 августа.

"Мы с удовольствием приехали в Абхазию, это очень радушная страна, здесь прекрасные условия для тренировок. Мы приехали на сбор, проводим в день по три тренировки. Будем ждать хорошей игры, чтоб матч понравился зрителям. Перед игрой шел сильный дождь, он сейчас прекратился, но мы готовы играть в любую погоду", — сказал наставник футбольного клуба "Химки" Сергей Маркин перед началом встречи.

© Sputnik Матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и молодежной командой ФК «Химки»

Матч абхазские футболисты начали активно, игроки демонстрировали хорошую технику владения мячом, отдавали друг другу красивые и точные передачи. Спустя только несколько минут у хозяев была хорошая возможность забить, мяч заметался в штрафной площади "Химок" после нескольких ударов, и в итоге игровой снаряд оказался за лицевой линией.

© Sputnik Матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и молодежной командой ФК «Химки»

На этом сборная Абхазии не собиралась останавливаться, через две минуты футболист пробежал по правой стороне и навесил на набегающего партнера, который, немного выпрыгнув, пробил головой, мяч полетел в сторону ворот, кто-то из болельщиков начал кричать — "Гооол"! но "круглый" пролетел всего в нескольких сантиметрах от девятки.

© Sputnik Матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и молодежной командой ФК «Химки»

В отличие от нигерийцев, с которыми Абхазия играла два дня назад, атака "Химок" смотрелась куда лучше, и отвечала на атаки абхазской команды своими выпадами, которые завершились ударами по воротам, но не попали в створ. За десять минут до конца первого тайма голкипер абхазской команды спас свои ворота после дальнего удара.

© Sputnik Матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и молодежной командой ФК «Химки»

Когда до конца первого тайма оставалось всего несколько минут, сборной Абхазии удалось провести удачную атаку, после подачи с угла поля Георгий Жанаа забил мяч головой — 1:0. Следом за голом Абхазия имела возможность удвоить преимущество, но на этот раз мяч прошел мимо.

© Sputnik Матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и молодежной командой ФК «Химки»

Второй тайм стартовал атаками абхазских футболистов, одна из которых могла закончиться взятием ворот, но голкипер соперников в прыжке сумел отвести угрозу. Напор хозяев не прекращался, что привело к успеху, очередная атака завершилась голом — 2:0.

© Sputnik Матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и молодежной командой ФК «Химки»

Игроки сборной Абхазии поймали кураж и все чаще стали приближаться к воротам соперников, спустя меньше десяти минут после второго гола, Абхазия снова забила. Атака развивалась стремительно, после нескольких точных передач последовал неотразимый удар — 3:0. За оставшееся время команды голов больше не забили.

© Sputnik Матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и молодежной командой ФК «Химки»

Перед этим матчем молодежная сборная Абхазии сыграла со студенческой сборной Нигерии 8 августа и победила со счетом 4:0. 9 августа нигерийцы провели матч с дублем подмосковного клуба "Химки" и одержали уверенную победу со счётом 3:0.