Абхазская "молодежка" обыграла подмосковный "Химки" в футбол

СУХУМ, 10 авг — Sputnik, Бадрак Авидзба. Молодежная сборная Абхазии по футболу обыграла дубль молодежного состава подмосковного клуба "Химки" на стадионе "Динамо" в пятницу 10 августа.
"Мы с удовольствием приехали в Абхазию, это очень радушная страна, здесь прекрасные условия для тренировок. Мы приехали на сбор, проводим в день по три тренировки. Будем ждать хорошей игры, чтоб матч понравился зрителям. Перед игрой шел сильный дождь, он сейчас прекратился, но мы готовы играть в любую погоду", — сказал наставник футбольного клуба "Химки" Сергей Маркин перед началом встречи.
Матч абхазские футболисты начали активно, игроки демонстрировали хорошую технику владения мячом, отдавали друг другу красивые и точные передачи. Спустя только несколько минут у хозяев была хорошая возможность забить, мяч заметался в штрафной площади "Химок" после нескольких ударов, и в итоге игровой снаряд оказался за лицевой линией.
На этом сборная Абхазии не собиралась останавливаться, через две минуты футболист пробежал по правой стороне и навесил на набегающего партнера, который, немного выпрыгнув, пробил головой, мяч полетел в сторону ворот, кто-то из болельщиков начал кричать — "Гооол"! но "круглый" пролетел всего в нескольких сантиметрах от девятки.
В отличие от нигерийцев, с которыми Абхазия играла два дня назад, атака "Химок" смотрелась куда лучше, и отвечала на атаки абхазской команды своими выпадами, которые завершились ударами по воротам, но не попали в створ. За десять минут до конца первого тайма голкипер абхазской команды спас свои ворота после дальнего удара.
Когда до конца первого тайма оставалось всего несколько минут, сборной Абхазии удалось провести удачную атаку, после подачи с угла поля Георгий Жанаа забил мяч головой — 1:0. Следом за голом Абхазия имела возможность удвоить преимущество, но на этот раз мяч прошел мимо.
Второй тайм стартовал атаками абхазских футболистов, одна из которых могла закончиться взятием ворот, но голкипер соперников в прыжке сумел отвести угрозу. Напор хозяев не прекращался, что привело к успеху, очередная атака завершилась голом — 2:0.
Игроки сборной Абхазии поймали кураж и все чаще стали приближаться к воротам соперников, спустя меньше десяти минут после второго гола, Абхазия снова забила. Атака развивалась стремительно, после нескольких точных передач последовал неотразимый удар — 3:0. За оставшееся время команды голов больше не забили.
Перед этим матчем молодежная сборная Абхазии сыграла со студенческой сборной Нигерии 8 августа и победила со счетом 4:0. 9 августа нигерийцы провели матч с дублем подмосковного клуба "Химки" и одержали уверенную победу со счётом 3:0.