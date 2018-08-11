11 августа 1993 года: абхазский художник вспоминает своего племянника

Из статьи Юрия Чкадуа "История каждому воздаст по заслугам " в газете "Республика Абхазия" за 11 августа 1993 год:

"В кадрах передачи Абхазского телевидения, повествовавшей о подписании в Сочи соглашения о прекращении огня в Абхазии, мы увидели попавшего в объектив телекамеры небезызвестного Лорика Маршания. Он пил шампанское. Вечером того же дня, после телепередачи, меня известили, что в бою за стратегически важную высоту на подступах к Сухуму погиб мой племянник Бесик Чкадуа.

Погиб он за 15 минут до срока прекращения огня. Судьба отвела ему немногим более 20 лет жизни. Его молодая жизнь, как сотни и сотни ей подобных жизней, унесенных войной, стала ценой его родной земли. Имя его отныне встало рядом с именами лучших сынов Отечества, подвигами своими обессмертивших себя, ставших честью и совестью нации. А в это время, когда дети наши беззаветно меняют свою жизнь на свободу Родины, Лорик Маршания продолжает наслаждаться жизнью. Прожив годков втрое больше, чем эти ребята, взяв от жизни все, что было возможно, он будто ни сном, ни духом не ведает о горе и страданиях, принесенных на нашу многострадальную землю фашистским режимом Шеварднадзе, прислужником которого он себя определил. Но история каждому воздаст по заслугам. Лорик Маршания своими деяниями внес себя в книгу Всенародного Презрения и Проклятия. А мой Бесик Чкадуа в книгу Вечной Народной Памяти и Почтения".

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