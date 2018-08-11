Генпрокуратура Абхазии: больше половины уголовных преступлений раскрыты

Генеральная прокуратура Республики Абхазия подвела итоги работы за первое полугодие 2018 года, информация об этом появилась на официальном сайте Генпрокуратуры 10 августа.

СУХУМ, 11 авг — Sputnik. За первые шесть месяцев 2018 года в Абхазии зарегистрировано 503 преступлений общеуголовной направленности различной степени тяжести, раскрыто из которых 285 случаев, информирует Генпрокуратура Абхазии в части, касающейся уголовных преступлений.

© Sputnik / Томас Тхайцук Генпрокуратура: в Абхазии произошел рост преступности в 2017 году

"Всего по республике следственными органами прокуратуры Абхазии, МВД, СГБ Абхазии и органами дознания зарегистрировано за первое полугодие преступлений общеуголовной направленности различной степени тяжести — 503, из которых 285 раскрыты. Из них 9 дел — убийства с покушениями, 115 уголовных дел по фактам краж чужого имущества, 7 уголовных дел по фактам грабежей, 13 уголовных дел по разбоям, из которых раскрыто 3 дела, 14 уголовных дел по фактам ДТП со смертельным исходом, 29 уголовных дел по факту незаконного ношения и хранения оружия, 93 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков", — информирует Генпрокуратура.

Участились случаи совершения преступлений группой лиц с использованием огнестрельного оружия и сопряженные с проникновением в жилище потерпевших. Отдельные, вызвавшие общественный резонанс, преступления, совершенные в последнее время, отличаются открытостью и особой дерзостью лиц их совершивших, говорится в сообщении.