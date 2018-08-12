Кишмария: если Грузия повторит военную авантюру, то потеряет гораздо больше, чем в 2008

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Личное дело

Мираб Кишмария родился в селе Джал Очамчырского района Абхазии в 1961 году. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище в 1984 году. Офицерскую службу начинал командиром роты в Туркестанском военном округе. В 1987–1989 годах служил в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, где награжден орденом Красной Звезды.

© AFP 2018 / VIKTOR DRACHEV Возвращение Кодора: как восстановили целостность Абхазии

После распада СССР, в 1992–1993 годах, руководил охраной общественного порядка в Управлении внутренних дел Очамчырского райисполкома. С началом Отечественной войны народа Абхазии стал начальником штаба, а затем командующим Восточным фронтом. В 2007 году назначен министром обороны республики.

За воинскую доблесть в 1996 году удостоен звания "Герой Абхазии". За организацию и проведение боевой операции по освобождению Кодорского ущелья в августе 2008 года награжден орденом Леона.

Мираб Кишмария имеет шестерых детей, из которых пятеро продолжают военную династию.

— Мираб Борисович, в августе 2008-го вы руководили войсковой операцией в Кодорском ущелье, освобождали этот район от 15-летней грузинской оккупации. Как это было?

— Ночью 8 августа главнокомандующий Вооруженными силами президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш созвал Совет Безопасности, на котором мне была поставлена задача освобождения верхней части Кодорского ущелья, оказания помощи Южной Осетии в связи с агрессией грузинских войск во взаимодействии с Российской армией.

Обстановка была сложной, телефонный разговор нашего президента Сергея Багапш с юго-осетинским президентом Эдуардом Кокойты прерывали стрельба и близкие разрывы снарядов в Цхинвале.

В этот же день я встретился с возглавлявшим в то время российскую военную группировку в Абхазии генералом Владимиром Шамановым. Военная помощь Южной Осетии планировалась и ранее, мы имели соответствующие разведданные, но требовалось уточнить информацию, наладить координацию. В ходе боевого планирования обговорили детали операции, определили силы и средства для совместных действий. На Кодорском направлении была создана войсковая группировка в количестве свыше шести тысяч человек. Операцию спланировали на 11 августа.

Во время 15-летней оккупации верхней части Кодорского ущелья Грузия постоянно наращивала там военное присутствие (до трех тысяч военнослужащих), нарушая все договоренности о зоне безопасности, невзирая на присутствие миротворческих сил и наблюдателей ООН. Была такая грузинская мечта: захватить Сухум стремительным ударом из Кодорского ущелья и с Галского направления (попытка состоялась в 1998 году), а потом, наверное, освободить Абхазию от абхазов.

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Грузинские опорные пункты в Кодорском ущелье создавались по натовским образцам, и до августа 2008 года в верхней части ущелья американские инструкторы активно обучали грузинских военнослужащих навыкам диверсионной деятельности: подрывному делу, созданию взрывчатых веществ в полевых условиях из подручных средств. В ходе многолетней диверсионно-террористической практики Грузии в этом районе погибли сотни людей – наши военнослужащие и мирные жители, российские миротворцы и наблюдатели ООН. И в условиях, сложившихся после 8 августа 2008 года, решение президента Багапш об освобождении Кодорского ущелья от грузинских оккупантов стало вполне оправданным. Все наши действия были согласованы с российскими войсками, которые одновременно действовали на Галском направлении.

Команду на выдвижение абхазских войск для наступления я дал 11 августа, и на следующий день Кодорское ущелье мы полностью освободили. Это было радостное событие для всего абхазского народа. Наши потери в ходе операции: один погибший и семеро раненых. Потерь в технике не было.

При отступлении грузинские части оставили много оружия и боеприпасов, в основном американского и итальянского производства. Кроме стрелкового оружия, мы захватили также средства ПВО, артиллерийские установки и минометы. Вытеснив грузинские формирования, абхазские Вооруженные силы навсегда закрепились в верхней части Кодорского ущелья.

Одновременно на Галском направлении действовала наша группировка численностью 2500 военнослужащих.

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— Абхазская мечта о возвращении Кодорского ущелья осуществилась. Однако восточный сосед по-прежнему угрожает безопасности Абхазии – на территории Грузии регулярно проводятся международные учения с участием стран НАТО, действуют военно-биологические лаборатории США. Тбилиси отказывается от договоренностей о неприменении оружия. Насколько Вооруженные силы страны соответствуют современным вызовам и угрозам?

— Многие грузины мечтают попасть в Абхазию, но приехать сюда на танках они не смогут. Наша республика имеет компактные, мобильные, хорошо вооруженные войска. Структура Вооруженных сил включает аппарат министра обороны, Генеральный штаб, сухопутные войска (мотострелковые, ракетно-артиллерийские, танковые) и военно-воздушные силы (штурмовая, армейская и транспортная авиация). Авиация способна решать сложнейшие задачи в любых погодных условиях независимо от времени суток и наносить бомбовые удары на всю глубину территории потенциального противника. Военно-морские силы переданы пограничникам. Имеются подразделения специального назначения.

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После операции в Кодорском ущелье мы пересмотрели организационно-штатную структуру войск. С учетом опыта боевых действий усилили некоторые части и подразделения. Приоритет отдаем артиллерии. В состав каждого подразделения введена рота огневой поддержки (минометные и противотанковые средства). В подготовке войск особое внимание – строгому выполнению нормативов. Пересмотрены организация и методика проведения командно-штабных мобилизационных учений.

Заметно повысились интенсивность и качество боевой подготовки. Увеличилось количество командно-штабных мобилизационных учений и тренировок с регулярными войсками и частями резерва. Их результаты показывают возросший уровень подготовки органов управления, штабов, воинских частей и военных комиссариатов. Совершенствуется и укрепляется материально-техническая база. Продолжается поэтапное переоснащение войск современными видами вооружения, идет унификация стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и социальных гарантий военнослужащих.

Мы внимательно отслеживаем ситуацию в Грузии. Потенциальный противник за рекой Ингур при поддержке США и НАТО наращивает высокотехнологичные вооружения, отрабатывает современную тактику. Возможно, созданные на грузинской территории учебный центр НАТО (в 2015 году) и биологическая лаборатория ВМС США (в 2013 году) связаны тактикой боевого применения. Реагируя на военные учения с участием стран НАТО на территории Грузии, армия Абхазии перевооружается, учится, проводит собственные маневры. Мы усиливаем границу, ведь некоторые граждане Грузии воюют в рядах ИГ* на Ближнем Востоке, и они могут вернуться на Южный Кавказ.

Самое важное — на территории Абхазии создана и действует объединенная войсковая группировка Республики Абхазия и Российской Федерации, которая имеет достаточно сил и средств для отражения внешней агрессии. И если состоится очередная военная авантюра (у нас есть разведданные о существовании подобных планов в Тбилиси), то Грузия потеряет гораздо больше, чем в 2008 году.

Замечу, часть грузинского населения нашей республики, не запачканная войной против соседей, много лет спокойно проживает рядом с абхазами.

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— Насколько успешен проект объединенной группировки войск Абхазии и России, как идет синхронизация систем управления и планирования, боевой подготовки?

— У нас все идет по планам, подкрепленным соответствующими решениями и средствами российского правительства: перевооружение, модернизация управления, отработка взаимодействия генеральных штабов ВС РА и ВС РФ, строительство военных городков, совместные учения абхазских и российских войск.

Большую роль играет Седьмая военная база России (дислоцируется в Гудауте в соответствии с межгосударственными договорами). У нас регулярно проводятся совместные занятия с командирами частей и подразделений. Недавно в республике состоялись крупные совместные маневры под руководством командующего 49 армии Южного военного округа России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, который высоко оценил подготовку абхазских войск и достигнутый уровень взаимодействия.

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Думаю, впереди нас ожидают хорошие времена. Абхазия будет расцветать и наращивать безопасность. Залогом этого является большая забота о нашей стране российского президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, всего правительства Российской Федерации. В составе ОГВ материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Республики Абхазия будет доведено до уровня Российской армии.

Военно-техническое сотрудничество с Россией – особое, стратегическое направление. Договор между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве (2014 года) предусматривает право на коллективную оборону и совместное отражение агрессии в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или группы государств, отражает дальнейшее развитие союзнических отношений Абхазии и России, укрепление региональной безопасности. С учетом грузинского стремления к реваншу и в Североатлантический альянс, Объединенная группировка войск – главная гарантия безопасности и суверенитета Республики Абхазия.

— Мираб Борисович, мы помним, что в августе 2008 года в Абхазии позиции российских миротворцев были значительно усилены батальоном российских десантников с приданной артиллерией, а на Северном Кавказе успешно завершились ежегодные широкомасштабные учения "Кавказ". Почему, зная о вероятной реакции России, в Грузии все-таки пошли на авантюру – атаковали Южную Осетию и планировали новую агрессию в Абхазии?

— В Грузии явно знали, что Россия ответит, но решали куда идти и что делать натовские военачальники. Захваченные в плен грузинские офицеры свидетельствовали о присутствии иностранных военных советников в штабах и непосредственно в боевых порядках. То есть структуры НАТО и помогали в планировании войсковых операций, и участвовали в боевых действиях. Это предопределило провал грузинской операции "Чистое поле" в Южной Осетии и утрату всяких иллюзий на абхазском направлении.

Замечу, что в НАТО так и не изменили своей стратегии на Южном Кавказе. Возможны рецидивы, но, как офицер советской закалки, я знаю силы России, и с таким союзником уверенно смотрю в будущее. Горжусь, что абхазские и российские войска сегодня находятся в одном строю, и благодарен российскому народу за возможность абхазского народа спокойно жить и трудиться на родной земле.

* — террористическая группировка, запрещенная в РФ.

Вместо послесловия

В конце XX века народу Абхазии пришлось вести справедливую борьбу против развязавших войну грузинских агрессоров. Стратегический план Грузии состоял в том, чтобы активными боевыми действиями подавить очаги сопротивления и завладеть абхазской территорией. Однако с первого дня войны, 14 августа 1992 года, грузинские агрессоры встретили упорное сопротивление всего населения. За проявленные при защите Отечества мужество и доблесть более 350 воинам присвоены высокое звание "Герой Абхазии", 2100 удостоены ордена Леона, более 3800 награждены медалью "За отвагу". Абхазия в этой войне потеряла более 2000 человек.

По решению глав государств СНГ и на основании мандата СБ ООН, в Абхазии более 14 лет выполнял миротворческую миссию воинский контингент, полностью состоявший из российских военнослужащих. Более ста из них отдали свои жизни ради мира на абхазской земле.

Пятнадцать лет после прекращения военных действий под эгидой ООН, при посредничестве Российской Федерации и участии ОБСЕ между Абхазией и Грузией велись переговоры по урегулированию государственно-правовых отношений. Однако полномасштабное политическое урегулирование не было достигнуто. И это не абхазский выбор.

Под руководством Министерства обороны с 1994 по 2008 годы было проведено несколько операций по ликвидации и изгнанию диверсионных групп и бандформирований с территории Абхазии.

Российская Федерация признала Республику Абхазия 26 августа 2008 года.