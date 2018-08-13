Найти хозяина: кому и зачем в Абхазии государство передает спортобъекты

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Распоряжение премьер-министра о передаче на баланс органов исполнительной власти спортивных сооружений направлено на то, чтобы определить хозяев спортивных объектов, сказал в интервью радио Sputnik первый вице-премьер Даур Аршба, на которого возложен контроль за исполнением распоряжения Геннадия Гагулия.

© Sputnik Томас Тхайцук Развитие экономики Абхазии и роль российских дотаций: Адгур Ардзинба дал интервью

"Дело в том, что многие объекты, которые были восстановлены или построены при финансовой помощи Российской Федерации, введены в эксплуатацию и не стоят ни на чьем балансе, они условно переданы местным администрациям или республиканским службам в зависимости от профиля", — отметил он.

Аршба подчеркнул, что необходимо установить хозяев спортивных объектов для того, чтобы они следили за ними.

"Чтобы реализовать право владения, пользования и распоряжения имуществом, и чтобы это имущество содержать в надлежащем виде, необходимо определить конкретного пользователя", — заметил он.

Вопрос передачи спортивных объектов был согласован с местными органами власти и Государственным комитетом по физической культуре и спорту, отметил первый вице-премьер.

"После согласования всех этих вопросов появилось распоряжение премьер-министра. Когда спортивные объекты будут находиться на балансе в районной или республиканской администрации, в соответствии с этим будут меняться и те ассигнования, которые должны быть для объектов, объем финансовых затрат на тот или иной объект с учетом, где они расположены. Если это объект районного значения, значит, затраты будет нести районный бюджет, если объект республиканского значения, то расходы будут осуществляться из республиканского бюджета", — сообщил он.

Статс-секретарь Государственного комитета по физической культуре и спорту Идрис Кара-Осман-оглы рассказал, что согласно комплексной программе социально-экономического развития Абхазии, было построено немало спортивных сооружений.

"Некоторые были восстановлены, некоторые строились с самого начала. По многим из этих объектов заказчиком выступал Госкомитет по физической культуре и спорту, поэтому дальнейшая судьба этих объектов зависела от нашего комитета. Объекты не были на балансе Госкомитета, но, являясь заказчиком, Госкомитет должен дальше вести работу в первую очередь по принятию этих объектов после строительства или восстановления, после чего объекты передаются той или иной организации или администрации, в большинстве случаев они передаются туда, где географически расположены", — рассказал Идрис Кара-Осман-оглы.

Он высказался по сути распоряжения, которое поступило от Кабинета Министров.

"Кабинет Министров сделал запрос о судьбе тех спортивных сооружений, которые были построены или восстановлены по комплексному плану. Мы предоставили развернутую информацию, в которой говорится, что некоторые объекты уже переданы на балансы, а некоторые пока не введены в правовое поле. По поводу пока не введенных в правовое поле объектов возник вопрос о том, куда и как их передавать. На сегодня все вопросы сняты, мы четко знаем, кому передавать эти объекты, будем передавать их в администрации городов и районов", — заметил он.

Согласно распоряжению премьер-министра, Государственному комитету по физической культуре и спорту поручено совместно с Государственным комитетом по управлению государственным имуществом и приватизации до 01 октября 2018 года в установленном законодательством Абхазии передать спортивные объекты. Так, Министерству образования и науки Абхазии будет передано мини-футбольное поле в поселке Цандрипш Гагрского района. Администрации Сухум передадут городской футбольный стадион, расположенный по улице Воронова ("Динамо" – ред.).

Также распоряжение премьер-министра обязывает передать администрации Очамчырского района баскетбольные площадки, расположенные в городе Очамчыра на улицах Гудаутская и Гулиа, администрации Гулрыпшского района — мини-футбольное поле, расположенное в селе Уарча, администрации города Пицунда — баскетбольную, волейбольную и теннисную площадки, расположенные по улице Гицба.