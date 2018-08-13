Дать "левиафану" по зубам: как российские военные отбили "атаку" на Абхазию

Активная фаза учений военнослужащих Седьмой российской военной базы, Черноморского флота, Четвертой армии ВВС и ПВО России состоялась в понедельник 13 августа в Гудауте. Как противник пытался захватить берег, и почему корреспонденту Sputnik не удалось полетать, читайте в материале Бадри Есиава.

Бадри Есиава, Sputnik

А мне летать…

Техник Иван с легкой грустью смотрит на "Аллигатора". Новенький вертолет Ка-52 готовится к боевому вылету. Грустит двадцатидевятилетний военный из-за того, что полетать за штурвалом этой "рептилии" не сможет никогда. Нет необходимых навыков и знаний, но ему очень этого хочется, признается военный.

"Желание есть, но нельзя. Есть летчик и штурман-оператор, которые вместе выполняют задачу. Если вместо кого-то из них сяду я, то экипаж получится неполноценным. Для этого надо поступать в военное училище, куда берут до 27 лет. Мне уже поздно, но моя работа мне, действительно, нравится", — делится техник.

Подготовкой вертолета, в общем, занимаются четыре человека. У каждого — своя задача. Иван отвечает за работу обзорно-прицельной станции, позволяющей обнаружить наземные и надводные цели, измерить до них дистанцию и их сопровождать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тактические учения на российской военной базе в Абхазии

"Аллигатор" буквально нашпигован чуткой электроникой и грозным вооружением, продолжил расхваливать своего "питомца" Иван: управляемые и неуправляемые ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля", автоматическая 30-миллиметровая пушка, безотказная, как автомат Калашникова. Орудие сначала обкатала пехота, а затем оно перекочевала в авиацию.

Без особой надежды попробовал напроситься в полет, но сразу же получил отказ – пассажиров не берем. В качестве небольшой компенсации пилот любезно согласился впустить журналиста в кабину и даже дал примерить свой шлем. Это большое исключение, обычно авиаторы этого не делают.

Перепрыгивая с одной крошечной ступеньки на другую, оказываюсь внутри "Аллигатора". Глаза разбежались во все стороны от несчетного количества всяких кнопок, тумблеров, рычагов, мониторов с непонятными цифрами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тактические учения на российской военной базе в Абхазии

"Осторожно, не задень этот рычаг, а то моментально взлетишь", — предостерегает один из техников, указывая на рычаг катапультирования.

Война понарошку

"Выезжаем!", — разносится команда над взлетно-посадочной полосой. Журналисты запрыгивают в автомобили. Учения будут проходить на побережье, где должны десантироваться морская пехота и военная техника условного противника, а военнослужащие Седьмой российской военной базы должны отбить атаку и перейти в наступление.

На горизонте показался большой десантный корабль под прикрытием трех малых ракетоносцев. Вокруг них кружили вертолеты, периодически, приближаясь к берегу для разведки. Артиллерию авиация подавила за пару подлетов. Танк в "зеленке" выдал себя несколькими выстрелами и тут же получил по полной от "воздушных хищников". "Мой" "Аллигатор" справился с ним одним ударом ракеты. Путь десанту был расчищен.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тактические учения на российской военной базе в Абхазии

Наблюдать, как подобный Левиафану большой десантный корабль с зениткой на палубе вываливается на пляж, было жутко. Чудовище откинуло губу – аппарель, но техника выдвинулась только после одобрения саперов, которые прочесали берег.

Потянулась череда БТРов, БМП, орудий — самоходок, танков, вспомогательной техники и совсем уже "легковых" на их фоне броневиков "Рысь" и "Тигр". Казалось, конца не будет этому "параду". Журналисты не понимали, как такое количество военной техники поместилось в трюме.

"Выходим!", — звучит команда и десантники занимают позиции на суше. Уничтожив остатки живой обороны плотным прицельным огнем, атакующие начали продвижение вперед.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тактические учения на российской военной базе в Абхазии

Десант перешел небольшую речушку, вливающуюся в море. Первый рубеж обороны был прорван, но впереди "захватчиков" ждал жесткий отпор. Бойцы Седьмой военбазы в кратчайшие сроки проанализировали обстановку, определили количество атакующей техники и живой силы, вычислили занимаемые огневые позиции и в дело вступила артиллерия, что сильно облегчило задачу для пехоты. Солдаты при поддержке танков и БТР оттеснили врага обратно к побережью и уничтожили.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тактические учения на российской военной базе в Абхазии

Всего в совместных учениях военнослужащих Седьмой российской военной базы ЮВО, Черноморского флота, Четвертой армий ВВС и ПВО России приняло участие свыше двух с половиной тысяч человек и более 600 единиц военной техники, рассказал журналистам и.о. командующего 49-й армии, генерал-майор Владислав Ершов.

"Учения будут проходить еще в течение трех суток, где мы отработаем два этапа, которые будут проходить на полигонах, в том числе горном, где совместно с подразделениями Республики Абхазия будем проводить мероприятия", — отметил Ершов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тактические учения на российской военной базе в Абхазии

Военно-тактические учения генерал-майор признал результативными, во многом, благодаря командирам, которые, по его словам, применили опыт, полученный в Сирии, и продемонстрировали нестандартные решения на всех этапах.

Ершов высоко оценил умение своих подчиненных правильно изучать местность по картам и грамотно использовать полученные данные.