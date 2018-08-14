Сыгранные и несыгранные роли Разанбея Агрба

После спектакля Нестор Лакоба пошел за кулисы, он был поражен и обрадован тем, как точно его сыграл один из актеров театра. Пожав руку молодому артисту, Лакоба сказал какие-то слова и молча, как бы украдкой, положил ему что-то в карман. Актером, сыгравшим роль обожаемого в народе Нестора Аполлоновича Лакоба, был восемнадцатилетний Разанбей Агрба.

14 августа – день памяти актера. В этот день в 1979 году его не стало. Родился он в сентябре 1913 года в семье простого крестьянина в селе Куланырхуа.

Талантливого юношу Разанбея Агрба в Куларынхуа разыскали известные общественные деятели Кондрат Дзидзария и Платон Шакрыл. В те времена они занимались тем, что собирали талантливых детей и юношей по селам Абхазии. Потом их привозили в столицу, устраивали в школы, часто прямо при школах они и жили. Именно из этих молодых людей в последующем сформировалась абхазская интеллигенция.

"Выбирая юношей, они смотрели и на стать, и на фигуру, но, конечно, главным было обнаружить в этих подростках какие-то таланты и способности, — рассказывает заведующая музеем при Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба Зуля Кокоскир. – Ну, а основными талантами у простых деревенских мальчиков что могло быть в те времена? Конечно, это умение хорошо петь и танцевать. И это как раз Разанбей умел превосходно, не напрасно много лет он потом работал хореографом Государственного ансамбля песни и танца".

Из студии Домогарова

Так совсем юный Разанбей Агрба приезжает в Сухум, в театр, при нем же он и поселяется, как и все другие ребята, которых должны были готовить для абхазской труппы театра. Подготовкой руководил русский режиссер Василий Иванович Домогаров.

Дело в том, что абхазская труппа появилась в абхазском театре позже, чем греческая, армянская, русская, грузинская. Василий Домогаров, коренной москвич, был режиссером, который приехал в Абхазию специально для того, чтобы работать именно с русской частью труппы. Но так сложилась судьба, что именно ему суждено было воспитать первое поколение профессиональных абхазских актеров.

Когда Нестор Лакоба руководил республикой, он поставил вопрос об организации абхазской труппы в театре. К тому времени основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулиа уже создал драматический кружок при педагогическом училище. Лакоба и Гулиа, переговорив друг с другом, решили отдать учеников из драмкружка режиссеру Домогарову.

Разанбею Агрба посчастливилось попасть в самый первый выпуск студии Домогарова. На уникальном фото, которое ныне хранится в музее абхазского театра, первые выпускники студии Домогарова, его прославленные студенты, которых он очень полюбил. Ныне это те, кто считается корифеями абхазского театрального искусства — Шарах Пачалия, Лео Касландзия, Муты Кове, Михаил Кове, Володя Чкадуа, Джарназ Анкуаб, Анна Аргун-Коношок, Самсон Кобахия, Иван Кокоскир, Михаил Чалмаз и другие. Рядом с Муты Кове на фото стоит и Разанбей Агрба.

© Фото : предоставлено музеем Абхазгосдрамтеатра имени Чанба Первые выпускники студии Домогарова

Особый подарок от Нестора

Одну из своих главных театральных ролей Разанбей сыграл еще во время учебы в студии Домогарова. В 1931 году режиссер решил ставить вместе со своими абхазскими учениками спектакль по произведению Самсона Чанба "Киараз", и Разанбею доверили роль самого Нестора Лакоба. Агрба, на тот момент еще совсем молодой актер, очень волновался, что ему предстоит сыграть такого прославленного человека, как Нестор. Конечно, он понимал, что Лакоба и сам обязательно придет на премьеру посмотреть спектакль. Так оно и вышло.

Режиссер Валерий Кове, хорошо знавший Разанбея Агрба и, более того, связанный с ним родственными узами — его родная тетя Тамара Кове была супругой Разанбея Агрба, а отец Михаил Кове учился с ним вместе у Домогарова – рассказывает о том, что Нестор Лакоба был настолько восхищен игрой Разанбея, что сразу после занавеса прошел за кулисы и поблагодарил актера. Ну, а подарком, который он украдкой положил ему в карман, был небольшой пистолет. По словам Валерия Кове, Разанбей долгое время хранил этот пистолет как бесценную память, но потом подарок куда-то бесследно исчез.

От комедии к драме

В репертуаре Разанбея Агрба было много комедийных ролей, часто его относят именно к актерам комедийного плана.

"У него была такая отличительная черта – он алогично иногда говорил, через нелогичные паузы, это был такой его стиль. Тем самым подчеркивалось то или иное слово, и оно приобретало неожиданный, яркий, комедийный смысл", — рассказывает Кове. По его словам, актер такого характерного плана, как Разанбей Агрба был востребован зрителем.

За многие годы служения в абхазском театре Разанбей сыграл несколько десятков ролей, большинство из которых комедийные, но были и серьезные, драматические. По словам Кове, еще одной запомнившейся зрителям ролью Разанбея Агрба было его исполнение роли Владимира Ленина в спектакле "Кремлевские куранты", поставленной в театре в 1957 году.

"К точной характеристике, манерности Ленина, знаете, эта его картавость и все прочее, Разанбей Михайлович сумел добавить еще свое личное обаяние", — вспоминает Валерий Кове.

© Фото : , предоставлено музеем Абхазгосдрамтеатра имени Чанба Разанбей Агрба во время спектакля

Сыграть Фамусова

Была у Разанбея Агрба, как и у многих актеров, роль-мечта — он жаждал сыграть роль Фамусова в "Горе от ума". И пьесу это в конце семидесятых годов как раз взялся ставить племянник жены – молодой талантливый Валерий Кове. Казалось бы, до мечты всего ничего, осталось руку протянуть.

"У нас с ним лично был один маленький нюанс, который я до сих пор не могу себе простить, — признается Валерий Кове. — Я знал, что он всю жизнь мечтал сыграть Фамусова, а "Горе от ума" был одним из первых спектаклей, который я ставил. Но я пощадил его, он уже в возрасте был, а спектакль такой пластически-динамический, и я испугался… Знаете, и Анна Бидовна Аргун-Коношок меня обманула, говорила, что ей нужно там чуть "зубы подправить", а со здоровьем у нее, уверяла, что все в порядке. А оказалось, что она делала уколы от давления и так ходила ко мне на репетиции спектакля. Она умерла, так и не сыграв эту роль".

Разанбею Агрба на распределении ролей в новой постановке Кове досталась роль эпизодическая – князя Тугоуховского.

© Фото : предоставлено музеем Абхазгосдрамтеатра имени Чанба Разанбей Агрба во время спектакля

"А там слов нет, — поясняет Валерий Кове, — только "хм" да "ам". В общем, даю ему эту роль, а он, безусловно, все знал, и пьесу тоже знал, и как-то, вижу, растерялся и спросил меня: "А тут слова только такие будут?" — Я начал его убеждать, что мы будем фантазировать и все такое, в общем, наплел…"

До репетиции роли дело так и не дошло, 14 августа 1979 года Разанбей Агрба скончался, при нем в кармане нашли ту самую бумажку, на которой были слова из последней роли "хм" и "ам".

"Это самое обидное и то, что не дает мне покоя – говорит Валерий Кове, — Он как и всякий большой человек был обязательным. Большой актер, какая бы роль у него ни была, он наизнанку вывернется, он настигнет что-нибудь, найдет то зерно, которое сделает роль яркой. Так вот, когда Разанбей Михайлович скончался, и нашли эту бумажку в кармане, она была выписана тщательно, вместе с репликами партнеров, как будто это была какая-то большая, серьезная сцена".

© Фото : предоставлено музеем Абхазгосдрамтеатра имени Чанба Разанбей Агрба во время спектакля

Валерию Кове случалось играть с Агрба на одной сцене – вместе они выступали в спектакле "Белые флаги" по произведению Нодара Думбадзе в постановке режиссера Дмитрия Кортава.

"Я играл там мальчика, который попадает совершенно невинно в тюрьму, к этим волкодавам, роль торгаша-еврея сыграл Разанбей Михайлович… Вот, скажем, приезжал знаменитый актер Акакий Васадзе, играл эту же роль с нами, да, он, конечно, незаурядная личность, но изящное обаяние, с которым играл эту роль Разанбей Михайлович – это все же было нечто другое. Хотелось непрерывно наблюдать за ним в этом спектакле", — рассказывает Кове.

© Фото : предоставлено музеем Абхазгосдрамтеатра имени Чанба Разанбей Агрба во время спектакля

Из танцоров

Еще одна грань личности Разанбея Агрба – его хореографическая деятельность. Он был постановщиком абхазских национальных танцев и был главным хореографом Государственного ансамбля песни и танца Абхазии. Валерий Кове убежден, что эту сторону жизни талантливого артиста еще надо изучать и изучать. На сцене, вспоминает Кове, Разанбей был точным и легким, он порхал на сцене.

По словам заведующей театрального музея Зули Когония, танцы были делом жизни и Муты Кове, с которым Разанбей учился в студии Домогарова. Они все вместе придумали и поставили легендарные трюковые танцы, которые потом стали общекавказскими. История незаурядных танцоров Муты Кове и Фазылбея Ачба, которые, как-то выиграв в Тбилиси конкурс, отправились в Москву и там тоже покорили зрителей и специалистов настолько, что их решили отправить на конкурс в Лондон, заслуживает отдельного рассказа.

"Знаменитые грузинские хореографы просились на репетицию к нашему ансамблю, когда они в 1935 году поехали на гастроли в Тбилиси, — отмечает Валерий Кове, — Там наш ансамбль произвел фурор, так впервые были привнесены в танцы трюковые моменты. Осетины в своем "талмуде" об Осетии благодарят Муты Кове за то, что он помог "поставить на носки" народный танец "Симд".

© Фото : предоставлено музеем Абхазгосдрамтеатра имени Чанба Разанбей Агрба во время спектакля

И Куланырхуа, и Москва

"Он был наделен талантами от Бога как актер, но не в меньшей степени был настоящим человеком и истинным патриотом. Порой это доходило до абсурда. Разанбей был сам из Куланырхуа, и все у него смыкалось на этом месте. Если вода, то самая вкусная в Куланурхуа, если земля, то самая плодородная там, если воздух… и так далее. Я думаю, он был бы сейчас счастлив, видя, что мы свободны и независимы, " — рассуждает Кове.

Разанбей Агрба был человеком высочайшей культуры, как и все актеры того времени, уверен Кове, они безмерно уважали друг друга и были настоящими партнерами на сцене.

"А еще Разанбей Михайлович был кладезем познаний. Вы знаете, что он однажды устроил в Москве экскурсию москвичу, – с улыбкой вспоминает Валерий Кове. — Наш близкий человек, москвич, как-то вызвался познакомить нашего Разанбея Михайловича с Москвой, и он, ошарашенный, приехал к нам сюда и сказал о том, что это наш Разанбей показал ему все достопримечательности, рассказывал об архитектурных особенностях. Словом он показал москвичу Москву. Такой он был, по-хорошему, любопытный".

© Фото : предоставлено музеем Абхазгосдрамтеатра имени Чанба Разанбей Агрба во время спектакля

Никого "не затереть"

У Разанбея Агрба и его супруги Тамары Кове не было детей. По словам Валерия Кове, как человек аккуратный и точный, он старался тщательно собирать архив, даже в катастрофическом 1937 году вел некую запись репетиций, в которой было отмечено, что после гибели Нестора Лакоба было отменено несколько репетиций спектакля. А еще он был человеком смелым, ни разу не позволил себе "затереть" кого-нибудь на фотографии, как это многие делали со снимками, на которых были изображены "репрессированные". Так и хранил фотографии с ясными лицами всех, кто на них изображен.

Валерий Кове с сожалением отмечает, что большая часть архива была утрачена в войну, многие документы были сильно повреждены во время частых сухумских наводнений. Теперь самая ценная информация об актере хранится в музее Абхазского государственного драматического театра благодаря энтузиазму и стараниям Зули Кокоскир. У нее есть "папки" практически на всех театральных грандов прошедших времен. Скоро архив должен стать постоянной экспозицией в театре и музее.