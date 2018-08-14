Первый день войны: память защитников Абхазии почтили в Сухуме

СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Возложение цветов к Мемориалу Славы в память о погибших воинах Отечественной войны народа Абхазии прошло в Сухуме в день начала войны, 14 августа.

© Фото : Жора Цвижба Путь к свободе и независимости

Почтить память погибших воинов к Мемориалу Славы пришел президент Абхазии Рауль Хаджимба, депутаты Парламента, ветераны войны и общественные деятели.

Участники боевых действий и жители республики поделились воспоминаниями о первом дне войны.

"Я помню этот день. Он был таким же жарким, светлым, как сегодня. Ничего не предвещало беды, хотя у нас были напряженные отношения между грузинами и абхазами, но никто не ждал войны. Когда мне сообщили о начале войны, я была на работе и сразу отправилась домой. Не могла ни о чем думать, кроме детей, а когда я пришла домой, мои дети уже были в боях на Красном мосту", — рассказала о первом дне войны председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба.

Депутату Гиви Кварчия на момент начала войны было 16 лет, но даже в таком возрасте юноша понял, что наступило серьезное для страны время.

"В таком возрасте более остро воспринимаешь такие знаковые события. Мы с товарищами поднялись на крышу дома и увидели вертолеты, которые обстреливали город, и мы сразу восприняли это очень серьезно. Мы поняли, что началась война, хотя некоторые родственники сравнивали эти события с событиями 1989 года и думали, что все это может затухнуть", — сказал он.

По словам ветерана войны Важи Лабжания, первым делом он и его друзья пошли записываться в ряды ополченцев для защиты Родины.

"Много не думая, я побежал в военкомат, там была уже суматоха. Все поняли, что началась война, но никто не ждал такого масштаба. А в 12 часов дня наш ткуарчалский парень стал первой жертвой войны. Тогда мы и поняли, что должны встать на защиту Родины", — рассказал ветеран.

Отряды национальной гвардии Грузии во главе с главнокомандующим Георгием Каркарашвили вторглись на территорию Абхазии 14 августа 1992 года. Первые боестолкновения с абхазскими ополченцами прошли на Красном мосту в Сухуме.

Война длилась 413 дней и завершилась победой Абхазской армии 30 сентября 1993 года.