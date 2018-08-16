16 августа 1993 года: грузинскую военную технику вывозят из Абхазии

Оперативная сводка Министерства Обороны Республики Абхазия от 16 августа 1993 года:

"Сутки прошли спокойно. Согласно договоренностям сторон, по их докладам, к 24 часам 16 августа бронетехника отведена к условленным местам. Сняты клинья затворов, опечатаны и сданы в соответствующие воинские части России. Техника грузинской армии, согласно докладу, погружена в воинские эшелоны и на плавсредства для вывоза в Грузию. Личный состав отведен в район условленной дислокации. Продолжаются работы по разминированию минных полей. Идут трехсторонние переговоры соответствующих ведомств по восстановлению линий железной дороги от станции Эшера до станции Дранда. За истекшие сутки на Восточном фронте противник дважды открывал минометный огонь по населенному пункту Бедия. Жертв нет".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.