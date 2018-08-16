Азбука детской безопасности: военно-патриотический лагерь открылся в Абхазии

В Международном военно-патриотическом сборе молодежи "Азбука безопасности и выживания - 2018" принимают участие дети из Южной Осетии, России и Абхазии.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный военно-патриотический сбор молодежи "Азбука безопасности и выживания — 2018" открылся на 7-ой российской военной базе Южного военного округа в Гудауте в четверг 16 августа.

"В этом году приняли такое решение, что мы сократим проведение лагеря с 14 до 10 дней. С одной стороны, 14 дней — это хорошее время для получения знаний, с другой стороны, в этом году впервые за одиннадцатилетнюю историю проведения форума взяли более молодой контингент, взяли детей от 7 до 14 лет. Мы понимаем, что надо подготавливать юнармейцев, чтобы они были готовыми защитниками Отечества", — сказала организатор "Азбуки безопасности и выживания — 2018", председатель фонда "Хочу верить" Юля Павлюченкова.

© Sputnik Бадрак Авидзба Детский военный лагерь в Гудауте

В течение десяти дней юнармейцы получат различные военные навыки, которые пригодятся им в жизни.

"Дети всех возрастов будут принимать участие во всех мероприятиях лагеря, будет проводиться зарядка, военные дисциплины — это топография, стрельба, ориентирование на местности, химзащита. Конечно, всех одинаково в конце ждет полоса препятствий, именно она покажет, как они освоили те дисциплины, которые пройдут", — отметила Павлюченкова.

© Sputnik Бадрак Авидзба Детский военный лагерь в Гудауте

Помимо этого, участники "Азбуки безопасности и выживания — 2018" посмотрят концерты, фильмы, будут проводить различные конкурсы. В военном лагере участвуют дети из Южной Осетии, России и Абхазии, среди них есть девушки.

"Мы приехали вчера, нас 28 человек, впечатления от пребывания в Абхазии самые положительные. От военного лагеря ждем, что мы получим новые знания, это очень интересно, потому что много дисциплин, в которых хочется проверить себя. Мне очень нравится все военное, всегда хотела здесь побывать, это было моей мечтой, до этого здесь была моя сестра, и ей все очень понравилось", — сказала Индира из Южной Осетии.

Вице-консул посольства России в Абхазии Николай Новинский поздравил детей с очередным военно-патриотическим сбором. "Хочется всем пожелать получить удовольствие от мероприятия, получить новые знания и навыки, которые пригодятся вам в дальнейшей жизни. На открытии лагеря выступил посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

© Sputnik Детский военный лагерь в Гудауте

"Я хочу поблагодарить руководство военной базы, всех организаторов за проведенную работу. Сегодня закладывается основа завтрашнего будущего", — подчеркнул он.

Среди гостей открытия военно-патриотического слета были добровольцы – участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Очень важно, чтобы детишки росли в атмосфере патриотизма, и такие военно-патриотические сборы, конечно, нужны", — сказал доброволец из Южной Осетии Сергей Тедеев.

© Sputnik Бадрак Авидзба Детский военный лагерь в Гудауте

Другой доброволец из Южной Осетии Сослан Кабешев отметил, что дети должны меньше сидеть за компьютерами, посвящать больше времени развитию своей физической формы и получению новых знаний.

"Надо с детства учить защищать Родину, наше будущее, я рад, что такие мероприятия здесь проходят", — заметил он.

© Sputnik Бадрак Авидзба Детский военный лагерь в Гудауте

Поддержать участников лагеря на военную базу приехал 12-летний чемпион международных соревнований по каратэ, юнармеец из Сочи Игорь Давыдов.

"Военная часть очень большая, и мне интересно все здесь посмотреть. В этом году я не принимаю участие в сборе, но в будущем планирую это сделать", — подчеркнул Давыдов.

Международный военно-патриотический сбор молодежи "Азбука безопасности и выживания — 2018" на 7-ой российской военной базе Южного военного округа в Гудауте будет проходить в течение десяти дней.