15:40 16 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.89
  • EUR76.06
Поиск
Детский военный лагерь в Гудауте

Азбука детской безопасности: военно-патриотический лагерь открылся в Абхазии

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
112 0 0

В Международном военно-патриотическом сборе молодежи "Азбука безопасности и выживания - 2018" принимают участие дети из Южной Осетии, России и Абхазии.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный военно-патриотический сбор молодежи "Азбука безопасности и выживания — 2018" открылся на 7-ой российской военной базе Южного военного округа в Гудауте в четверг 16 августа.

"В этом году приняли такое решение, что мы сократим проведение лагеря с 14 до 10 дней. С одной стороны, 14 дней — это хорошее время для получения знаний, с другой стороны, в этом году впервые за одиннадцатилетнюю историю проведения форума взяли более молодой  контингент, взяли детей от 7 до 14 лет. Мы понимаем, что надо подготавливать юнармейцев, чтобы они были готовыми защитниками Отечества", — сказала организатор "Азбуки безопасности и выживания — 2018", председатель фонда "Хочу верить" Юля Павлюченкова.

Детский военный лагерь в Гудауте
© Sputnik Бадрак Авидзба
Детский военный лагерь в Гудауте

В течение десяти дней юнармейцы получат различные военные навыки, которые пригодятся им в жизни.

"Дети всех возрастов будут принимать участие во всех мероприятиях лагеря, будет проводиться зарядка, военные дисциплины — это топография, стрельба, ориентирование на местности, химзащита. Конечно, всех одинаково в конце ждет полоса препятствий, именно она покажет, как они освоили те дисциплины, которые пройдут", — отметила Павлюченкова.

Детский военный лагерь в Гудауте
© Sputnik Бадрак Авидзба
Детский военный лагерь в Гудауте

Помимо этого, участники "Азбуки безопасности и выживания — 2018" посмотрят концерты, фильмы, будут проводить различные конкурсы. В военном лагере участвуют дети из Южной Осетии, России и Абхазии, среди них есть девушки.

"Мы приехали вчера, нас 28 человек, впечатления от пребывания в Абхазии самые положительные. От военного лагеря ждем, что мы получим новые знания, это очень интересно, потому что много дисциплин, в которых хочется проверить себя. Мне очень нравится все военное, всегда хотела здесь побывать, это было моей мечтой, до этого здесь была моя сестра, и ей все очень понравилось", — сказала Индира из Южной Осетии.

Вице-консул посольства России в Абхазии Николай Новинский поздравил детей с очередным военно-патриотическим сбором. "Хочется всем пожелать получить удовольствие от мероприятия, получить новые знания и навыки, которые пригодятся вам в дальнейшей жизни. На открытии лагеря выступил посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

Детский военный лагерь в Гудауте
© Sputnik
Детский военный лагерь в Гудауте

"Я хочу поблагодарить руководство военной базы, всех организаторов за проведенную работу. Сегодня закладывается основа завтрашнего будущего", — подчеркнул он.

Среди гостей открытия военно-патриотического слета были добровольцы – участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Очень важно, чтобы детишки росли в атмосфере патриотизма, и такие военно-патриотические сборы, конечно, нужны", — сказал доброволец из Южной Осетии Сергей Тедеев.

Детский военный лагерь в Гудауте
© Sputnik Бадрак Авидзба
Детский военный лагерь в Гудауте

Другой доброволец из Южной Осетии Сослан Кабешев отметил, что дети должны меньше сидеть за компьютерами, посвящать больше времени развитию своей физической формы и получению новых знаний.

"Надо с детства учить защищать Родину, наше будущее, я рад, что такие мероприятия здесь проходят", — заметил он.

Детский военный лагерь в Гудауте
© Sputnik Бадрак Авидзба
Детский военный лагерь в Гудауте

Поддержать участников лагеря на военную базу приехал 12-летний чемпион международных соревнований по каратэ, юнармеец из Сочи Игорь Давыдов.

"Военная часть очень большая, и мне интересно все здесь посмотреть. В этом году я не принимаю участие в сборе, но в будущем планирую это сделать", — подчеркнул Давыдов.

Международный военно-патриотический сбор молодежи "Азбука безопасности и выживания — 2018" на 7-ой российской военной базе Южного военного округа в Гудауте будет проходить в течение десяти дней.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • По традиции посол и абитуриенты выпустили в небо разноцветные воздушные шарики
    Ученья свет

    В то время как в Латвии запрещают образование на русском языке, Россия увеличивает число квот для латвийских абитуриентов.

  • Бедность, пустой кошелек
    Неутешительные данные

    Департамент статистики Литвы опубликовал сведения о количестве жителей страны, проживающих за чертой бедности.

  • Министерство Обороны РМ
    Это провокация!

    Министр обороны Молдовы Евгений Стурза прокомментировал военные учения российских миротворцев, прошедшие на Днестре.

  • Туристы в Фанских горах Таджикистана. Архивное фото
    Безопасное место

    Американские эксперты в сфере туризма не считают, что Таджикистан стал опаснее после нападения на иностранных велосипедистов в Дангаре.

  • Самолет президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
    Индийский вояж

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в октябре планирует совершить свой первый государственный визит в Индию.

  • Фанаты Атлетико у стадиона
    Большой футбол

    В Таллинне завершился матч Суперкубка УЕФА. Как преобразился город с приездом иностранных болельщиков — в материале Sputnik Эстония.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мисс мира 1962 года Катарина Лоддерс
"Мисс мира": как изменилось представление о женской красоте за 70 лет
Лев пытался добраться до мальчика через стекло в зоопарке
Лев попытался добраться до малыша через стекло
Сколько стоит собрать ребенка в школу
Плата за знания: сколько стоит собрать ребенка в школу

Соцсети

Sputnikabkhazia