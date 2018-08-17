От своего имени: абхазские кинематографисты форсируют Гумисту и прошлое

Первый игровой-художественный фильм об Отечественной войне народа Абхазии под рабочим названием "Мы за Гумистой" уже несколько месяцев снимается в республике.

Чем планируют удивить зрителей авторы проекта, как проходит съемочный процесс и какой необычный ход решили использовать в картине, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

За Гумистой

На небольшой полянке вблизи мемориала первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба стоял шатер, где с минуты на минуту должны были начаться съемки одного из эпизодов киноленты, но пока царил "тихий час".

Часть съемочной группы, наслаждаясь прохладным ветерком, пыталась вздремнуть в тенечке, и лишь маленькая безымянная дворняжка писклявым лаем нарушала их покой. "Сиесту" прервали корреспонденты Sputnik, которых встретил сценарист, режиссер и актер Эрик Микаа в военной форме. Его коллеги Тимура Кучуберия на площадке не было.

На земле у палатки лежали боевые автоматы, гранатомет, снайперская винтовка – реквизит от Министерства обороны Абхазии. Ящики, вещмешки, каски собирали с миру по нитке – каждый принес на площадку, что сумел найти дома, у знакомых и ветеранов войны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки фильма под рабочим названием "Мы за Гумистой"

Съемки начались в июне 2018 года. Изначально планировали создать короткометражку, но за рамки этого жанра уже давно вышли, рассказала автор идеи Эмма Ходжаа. Картина будет основана на реальных событиях, которые происходили с бойцами Абхазской армии. Конечно же, не обошлось и без режиссерских прочтений.

© Фото : предоставлено Асланом Кутарба Железный "Сасрыква": как грузинский танк принес победу Абхазии

Эта киноновелла повествует о том, как жизнь молодых ребят из Сухума в одночасье превратилась в кошмар войны. Здесь переплетаются все чувства, которые способен испытать человек.

"История эта про двух друзей. В этом фильме есть и любовь, и героизм, трусость, предательство, верность, патриотизм. Над созданием картины работает немало людей. В основном это участники трех музыкальных проектов "Хара харуаа реихабы", и все мы делаем эту работу бесплатно, вкладываем свои средства и время ", — рассказала Ходжаа.

Несмотря на скромный бюджет, лента не будет лишена зрелищности, уверена Ходжаа. Во время съемок используются боевые патроны, а ответственность за взрывы взяли на себя сотрудники ЦСН Абхазии. Специально для этой картины написали и саундтрек.

Весь творческий коллектив, добавила она, прямые потомки людей, отстаивавших независимость республики более 25 лет назад. В съемках участвуют и ветераны, которые порой выступают историческими консультантами. Один из них Эдуард Аршба. Человек, прошедший всю войну вместе со своей "ласточкой" — снайперской винтовкой Драгунова.

Общения с журналистами он избегает из скромности, но с удовольствием делится своим опытом с молодыми. Всего за несколько минут до начала съемок очередного эпизода, в котором Аршба играет роль командира разведотряда, вокруг него собрались актеры и внимательно слушали то, каким должен быть настоящий оптический прицел.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки фильма под рабочим названием "Мы за Гумистой"

Связать поколения

Быстро пробежались по тексту. Внимательно осмотрев шатер, нет ли там лишних предметов, нарушающих атмосферу того периода, выставив по свету камеры, режиссер Микаа распределил задачи каждого, объяснил кому и в какой момент вступать в "игру".

Камера. Мотор. Начали.

"Я командую разведкой и курирую работу наших людей в тылу. Вы прекрасно знаете, что за последнее время мы ни на шаг к столице не продвинулись, а столица – это сердце каждого воина. Только вот наши мальчики гибнут…", — легко вжился в роль командира Эдуард Аршба.

"Отлично "чеканит", по-военному", — оценил старания ветерана режиссер.

После недолгой речи офицера, по сценарию его перебивает молодой задира, который остался недоволен, поставленной руководством задачей. Опытный военный, который к тому моменту уже прошел Афганистан, нашел действенный метод "приземлить" нарушившего субординацию парня.

Чтобы воздержаться от спойлера, это пока все, что можно рассказать о сюжете будущего фильма, съемки которого планируется завершить к концу августа.

"В итоге у нас получается не исторический очерк, а военная драма. Все вместе пытаемся воплотить в жизнь сценарий, который был коллегиально согласован. В общем, без массовки нас около 20 человек. С нами активно работают сотрудники ЦСН, которые консультируют нас в военно-полевой тактике. Съемки проходили в разных местах – в старых сухумских дворах, на Гумисте. Снимаем там, где подходит локация", — объяснил Эрик Микаа.

Не обходятся съемки и без оплошностей. Иногда актеры забывают слова и импровизируют, но это идет только на пользу, добавил он.

У Гудисы Ахба эпизодическая роль, но относится он к работе со всей серьезностью.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки фильма под рабочим названием "Мы за Гумистой"

Для того чтобы прочувствовать атмосферу, в которой бились защитники Абхазии, максимально приблизиться к реальным условиям, ребята форсировали Гумисту в полной экипировке по натянутым тросам.

"Тут мало профессиональных актеров, но мы пытаемся вжиться в роль. Это удается сделать благодаря тому, что мы проходим те же тропы, что и наши старшие во время войны. К примеру, переплывали Гумисту и, на самом деле, только со стороны кажется, что это сделать легко. А представьте, насколько было сложно переплыть реку зимой и суметь избежать смерти", — поделился Ахба.

Двадцать пять лет назад у нижнего Гумистинского моста велись ожесточенные бои и располагались блиндажи. В одном из них тоже пройдут съемки. Эти окопы Эмма Ходжаа помнит очень хорошо. Военным журналистом она неоднократно бывала на позициях и брала интервью у абхазских бойцов.

Во время подготовки места к съемкам, было найдено немало личных вещей, и даже зеркальце самой Ходжаа, которое она, видимо, там забыла много лет назад.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки фильма под рабочим названием "Мы за Гумистой"

"Несмотря на то, что шла война, мы все равно хотели хорошо выглядеть и перед записью прихорашивались. Этот блиндаж был мой самый любимый, и я хорошо знала к нему дорогу. Она простреливалась, но я как-то наловчилась уже к тому времени и могла сюда ловко спуститься. Это место я считала для себя счастливым и чувствовала себя здесь в безопасности", — поделилась автор картины.

Одна из главных целей фильма, подчеркнула Ходжаа, — патриотическое воспитание и сохранение духовной связи молодого и старшего поколений. Для того чтобы усилить этот эффект, авторы проекта использовали интересный ход. Они не стали менять настоящие имена актеров на сценические.