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Как жители Абхазии будут работать и отдыхать до конца августа

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В Абхазии
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Рабочие и праздничные дни в республике устанавливаются согласно производственному календарю Абхазии, утвержденному Кабинетом министров.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Праздничными нерабочими днями для жителей Абхазии в августе будут 21, 27 и 28 числа.

15 августа премьер-министр Абхазии Геннадия Гагулия издал распоряжение об объявлении вторника 21 августа праздничным нерабочим днем в связи с Курбанныхуа.

Празднование Курбан-байрама в регионах России
© Sputnik . Денис Абрамов
Курбанныхуа в Абхазии объявлен праздничным нерабочим днем

Мусульманский праздник жертвоприношения — Курбан-байрам отмечают в Абхазии как и во всем мире. В Абхазии праздник имеет свое национальное название — Курбанныхуа.

В связи с празднованием Успения Пресвятой Богородицы, 27 и 28 августа также будут выходными днями. В Абхазии Успение Богородицы или Нанхуа, (Моление Матери Божьей, Анане — ред.) – один из самых почитаемых праздников. Абхазы считают, что страна находится под покровительством Богоматери.

Успение Пресвятой Богородицы завершает годичный круг великих (двунадесятых) православных церковных праздников. По преданию, архангел оповестил Пресвятую Богородицу о том, что время ее земной жизни подходит к концу. А когда настал час ее успения (смерти-ред.), Спаситель в окружении ангелов сошел к ней, чтобы забрать ее с собой.

По преданию, Богородица знала о времени своего перехода из этого мира, готовилась к нему постом и усиленной молитвой – в воспоминание этого поста и установлен в церкви Успенский пост.



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