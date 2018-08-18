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Ливень в Сухуме

Ливневый дождь подтопил улицы и дома в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В результате ливня вода поднялась в районе центрального рынка, на углу улиц Вардания и Аиааира, на улицах Титова, Дбар, Чанба в районе вокзала и около Кабинета Министров.

СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. После прошедшего в Сухуме дождя часть города оказалась подтопленной, сказал в интервью Sputnik оперативный дежурный МЧС Абхазии Араик Календжян.

"В центральной части города пока не обнаружены места, где нужна была бы наша помощь, есть места, где подтоплено, но люди не жалуются, машины могут проезжать, движение не остановилось", — добавил он.

Араик Календжян отметил, что сейчас поступают новые сообщения о подтоплении домов и дорог по улице Чанба.

"Там река Беслетка вышла из берегов и начала подтапливать близлежащие дома, мы уже отреагировали на это сообщение и специалисты отправились туда. Мы пока не можем сказать, сколько домов подтоплено", — подчеркнул он.

Вода поднялась в районе центрального рынка, на углу улиц Вардания и Аиааира, на Титова, Дбар, в районе вокзала и около Кабинета Министров также подтопило, рассказал Араик Календжян.

Теги:
ливень, Абхазия


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