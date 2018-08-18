Вода по пояс и смытые дороги: какой ущерб нанесло наводнение в Абхазии

Сильные ливневые дожди, прошедшие утром 18 августа, затопили улицы и дома в Сухуме и в Гулрыпшском районе.

СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В результате ливневых дождей дома и дороги в Сухуме и Гулрыпшском районе были подтоплены, сказал в интервью Sputnik первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

"Дорогу в Синопе полностью размыло, дома подтоплены, сотрудники МЧС ведут подсчет, сколько жилищ пострадало в результате подтопления. На данный момент помогаем населению с откачкой воды, с промывкой дворов", — отметил Делибалтян.

В районе Синопа помимо поднятия уровня реки, выпали очень обильные осадки. "Поэтому по синопскому нагорью потоки воды пошли по всей протяженности. Землю, гравий со склонов вынесло на трассу, видимо, грунт дороги был некрепкий, и дорожное покрытие унесло потоками", — подчеркнул первый замминистра МЧС.

Жительница Синопа Оксана Назаренко рассказала, что после того, как вода спала осталось много ила. "У людей первые этажи жилищ затоплены, кровати, матрасы, людям спать не на чем, они выносят и моют с помощью шлангов. Дорога в синопском ущелье обвалилась, машины теперь туда не могут проезжать. Ила, грязи очень много, все разрушено. Мы звонили МЧС, они приехали и сказали, что не могут помочь, так как у них нет техники", — сказала Назаренко.

Предоставлено: Оксана Назаренко Ливневый дождь подтопил улицы и дома в Сухуме

Помимо того, что вода затопила первые этажи домов, она уничтожила также огороды жителей, подчеркнула она.

Уровень воды в районе улицы Чанба доходил до пояса и выше, сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян.

"Есть места, где первые этажи затопило, если взять Каштак, там между трассой и железной дорогой расположены дома, у которых низкая посадка, и там тоже стояла вода, изначально, наверное, было по пояс", — отметил он.

Сейчас люди выкачивают воду из своих домов и расчищают комнаты и дворы от грязи, ила и песка.

"Если говорить о населении, конечно, ущерб значительный, если в дом зашла вода, во-первых, заносится грязь, во-вторых, портится мебель, имущество, в-третьих, это сырость под полами, стены", — заметил Делибалтян.

В местах, где произошло подтопление, работают комиссии МЧС, которые дадут конкретику по нанесенному ущербу людям, сообщил он.

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В результате ливня вода поднялась в районе центрального рынка, на углу улиц Вардания и Аиааира, на улицах Титова, Дбар, Чанба в районе вокзала и около Кабинета Министров, также был затоплен Гулрыпшский район.