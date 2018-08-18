Врач о плановом медосмотре детей в Абхазии: родители могут не подозревать о болезни

Заместитель главного врача Сухумской детской поликлиники Лейла Габозова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, какие заболевания выявляют врачи при медицинском осмотре дошколят.

СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Родители могут не подозревать о том, какие у ребенка есть заболевания, поэтому проведение обследования перед школой или детским садом очень важно, сказала в интервью на радио Sputnik заместитель главного врача Сухумской детской поликлиники Лейла Габозова.

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"Медицинский осмотр перед поступлением в детское дошкольное учреждение и школу проходят в обязательном порядке все дети. Их проверяет окулист, отоларинголог, хирурги, ортопеды, кардиологи, психологи, логопеды, стоматологи. При этом они сдают клинические анализы, делают кардиограмму, то есть мы полностью проверяем ребенка прежде чем отправить его в школу", — отметила она.

Кроме того, врач подчеркнула, что для детей обязательны профилактические прививки.

"Есть, конечно, люди, которые отказываются от прививок, это их право, но есть обязательный объем — проба манту, прививка от столбняка, от кори, их надо обязательно иметь всем, поскольку у нас в республике, в частности в Сухуме, есть эти заболевания", — сказала Габозова.

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Дети, поступающие в дошкольные учреждения, проходят тот же осмотр, что и поступающие в школы.

"Проведение осмотра очень важно, потому что родители могут даже не подозревать, чем болен ребенок. Мы выявляем патологию зрения, со стороны нервной системы много отклонений, это все тщательно проверяется. Мы определяем группу здоровья и дальше врач детского дошкольного учреждения или школы ведет ребенка, основываясь на наше заключение", — заметила врач.

При проведении обследований детей выявляется много нарушений осанки, понижение остроты зрения и так далее.

"Бывает вегето-сосудистая дистония, неврозы, это все имеет место. Мы глубоко убеждены в том, что проведение медицинского осмотра необходимо", — уверена Габозова.

Кроме того, врач отметила, что многие дети нуждаются в психологической помощи.

"У нас очень квалифицированный психолог, некоторых мы не допускаем к школе или детскому саду. Есть дети с отклонениями, если они им не позволяют идти в общеобразовательную школу, либо они готовятся еще год, или идут во вспомогательную школу", — сказала врач.

При выявлений проблем со здоровьем родители стараются устранить их, занимаясь с логопедами, психологами, окулистами и другими специалистами, сообщила заместитель главного врача Сухумской детской поликлиники.