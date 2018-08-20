Поехать на Рицу и умереть, или Спасение отдыхающих - дело рук самих отдыхающих

Турист из России умер на экскурсии в Рицинском национальном реликтовом парке в четверг 16 августа. Что стало причиной смерти мужчины, почему скорая помощь не подоспела, и как получилось, что на весь парк всего один медпункт, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Несчастье

Одна из очевидцев инцидента возле Голубого озера подробно описала детали происшествия на своей страничке в Facebook (автор на момент публикации этого материала удалил пост — ред). На первый взгляд, ничего криминального. Туристу стало плохо, потерял сознание и, несмотря на все попытки его спутников и окружающих как-то помочь, умер.

Скриншот поста в Facebook. Удален на момент публикации статьи

Главврач Гагрской ЦРБ Вячеслава Аргун сообщил Sputnik, что сигнал в медучреждение поступил во второй половине дня 16 августа и, когда на место приехали медики, мужчина был уже мертв. У него оторвался тромб.

На территории Рицинского национального парка всего один медпункт, и расположен он у смотровой площадки на озере. От Рицы до Голубого озера, где произошло несчастье, около 25 километров.

Директор Нацпарка Рита Лолуа категорически отрицает обвинения в том, что медики в тот день "сократили" свой рабочий график. Она утверждает, что в медпункт никто не звонил. Инспекторы парка, дежурившие на Голубом озере, набрали сразу гагрскую больницу.

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По словам Лолуа, до 2015 года медпункта вообще не было. Сегодня в нем работают две медсестры, к которым в год обращаются около трех тысяч человек с различными жалобами. Большое количество обращений к медперсоналу она объясняет географическими и климатическими особенностями нацпарка. Высота более 1200 метров над уровнем моря, сложный рельеф. Не каждый готов спокойно перенести такие нагрузки. Чаще всего за помощью приходят гипертоники. Бывают случаи, когда туриста укусила оса или он получил травму, нередко людей укачивает в транспорте.

Кроме того, по мнению Лолуа, туристы порой беспечно относятся к своему же здоровью. Злоупотребляют по дороге продукцией дегустационных винных залов, едят в сомнительных точках общепита.

© Sputnik / Томас Тхайцук Въезд в Рицинский реликтовый национальный парк

Денег нет, но вы дышите

В 2016 году часть медикаментов, рассказала директор Нацпарка, оплатил Минздрав, но с 2017 году закупку препаратов администрация парка проводит за свой счет. Оклад фельдшерам выплачивают тоже из своих средств.

Служебного транспорта у медиков на Рице пока нет, но при необходимости их возят инспекторы парка.

© Фото : из личного архива Риты Лолуа Лолуа о Рицинском парке: хотим удивить гостей

"Мы просто не в состоянии открыть еще один медпункт на территории парка. Вы же знаете, что с 350 рублей за билет – 100 рублей мы отдаем в бюджет Гудаутского района, 100 рублей налоги и на оставшиеся деньги нам нужно поддерживать парк, его дороги, мосты", — объяснила Лолуа и добавила, что функции Минздрава они выполнять не могут.

Директор не исключает, что со временем, если финансовая ситуация будет лучше, количество пунктов медицинской помощи увеличится.

Финансовые сложности привели к расформированию подразделения МЧС на Рице. Оно обходилось парку ежегодно почти в 400 тысяч рублей. С 2018 года функции спасателей выполняют инспекторы Нацпарка.

В МЧС Абхазии подтвердили, что сотрудники этого ведомства больше не несут службу на Рице и выезжают туда только по вызову для проведения спасательных операций в горах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мужчина у кассы Рицинского реликтового национального парка в Абхазии.

Где искать спасения

В Минздраве республики пояснили, что медицинское обеспечение Рицинского нацпарка не входит в компетенцию ведомства.

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"Минздрав делает все от него зависящее для укомплектования районных станций скорой помощи современной техникой и медикаментами. Также оказывает необходимую помощь РНРП и считает, что ответственность за произошедшее лежит в первую очередь на районных администрациях и районных больницах, так как они обладают функцией самоуправления. Рицинский Национальный парк – это государственная организация, которая сама зарабатывает деньги и может вкладывать средства в медицинскую службу", — заявили в пресс-службе Минздрава.

Замминистра по туризму Абхазии Астамыр Ахба уверен, что медпункты в местах активного турпотока лишними никогда не будут, но признал, что сделать это силами только лишь администрации парка довольно сложно. Должны подключаться и местные власти, считает он.

Главврач Гагрской ЦРБ Вячеслава Аргун выразил готовность выделить автомобиль скорой помощи и врачей, которые будут работать на Голубом озере, но только если кто-то возьмет на себя обязательства выплачивать им заработную плату и приобретать медикаменты. В критических ситуациях счет идет на секунды, и чем больше будет медпунктов в парке, тем быстрее и эффективнее будет оказана помощь.

© Sputnik Минздрав Абхазии передал ЦРБ восемь машин скорой помощи

"Мы каждый год говорим о том, что на Голубом озере необходимо поставить скорую помощь с 9 до 21:00. В основном там происходят аварии. По болезни редко нас туда вызывают, но медпункт там необходим", — сказал Аргун.

По мнению сосудистого хирурга Алхаса Конджария, в тех условия, в которых оказался умерший турист, он был обречен. Не владеющие навыками первой помощи люди, у которых под рукой не было необходимых медикаментов, практически ничем не могли помочь несчастному. Шанс на выживание человека при тромбозе увеличивается, уверен Конджария, только если рядом в этот момент окажутся квалифицированные специалисты.