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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с заместителем Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым

Рауль Хаджимба встретился с Рашидом Нургалиевым

© Фото: c сайта Президента Абхазии
В Абхазии
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Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев 20 августа прибыл в Республику Абхазия с рабочим визитом.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым в понедельник 20 августа. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Интенсивность сотрудничества между Абхазией и Россией во многих сферах, включая вопросы безопасности, экономики, нарастает. Нельзя не заметить, что ситуация и на государственной границе по реке Ингур стала совершенно другой. Уверен в том, что альтернативы этому пути нет", — отметил Хаджимба.

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Рашид Нургалиев выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство нацелено на интенсивное развитие обоих государств, а также поздравил президента с приближающимся Днем международного признания независимости Республики Абхазия.

"И экономика, и безопасность, и гуманитарное пространство — все это еще раз подтверждает, насколько наши страны близки друг другу", — сказал Рашид Нургалиев.

Он также добавил, что близится День международного признания Абхазии 26 августа, с чем поздравил президента и весь народ республики и пожелал здоровья, удачи и развития дружеских связей.



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