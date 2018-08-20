Десять лет независимости: в Сухуме политологи обсудят развитие Абхазии

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы" пройдет в Сухуме 22 и 23 августа, сказала в интервью на радио Sputnik представитель пресс-службы МИД Абхазии Анна Гамисония.

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"В конференции примут участие ведущие политологи и политики из Абхазии, России, Германии, Великобритании, Швейцарии, Южной Осетии. В Абхазию приедут Сергей Марков, Андраник Мигранян, Константин Затулин", — добавила она.

На пленарном заседании конференции выступит президент Абхазии Рауль Хаджимба, министр иностранных дел Даур Кове и гости, рассказала Гамисония.

"Дальше, конференция делится на круглые столы, их будет шесть", — подчеркнула она.

В рамках конференции будут работать 6 круглых столов: Роль Первого Президента Республики Абхазия в становлении государственности; Абхазия в контексте современных угроз и вызовов; Аспекты культурного и гуманитарного взаимодействия Абхазии с современным миром; Диаспоральный ресурс Республики Абхазия; Межпарламентское сотрудничество и парламентская дипломатия; Экономические, политические и социальные аспекты взаимодействия России и Абхазии.

"Наступающее 10-летие международного признания независимости Республики Абхазия – важный рубеж, позволяющий нам подвести наиболее значимые итоги, поделиться своими соображениями, возникающими идеями и, конечно же, обозначить приоритетные задачи на ближайшую перспективу. Рассчитываю, что предстоящая весьма представительная международная конференция послужит для этих целей прекрасной возможностью", — отметил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Анна Гамисония рассказала, что круглые столы организовываются различными министерствами и ведомствами республики.

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"Круглый стол "Аспекты культурного и гуманитарного взаимодействия Абхазии с современным миром" организовывает министерство культуры и охраны историко-культурного наследия, "Диаспоральный ресурс Республики Абхазия" организовывает министерство репатриации, то есть все министерства участвуют в конференции", — подчеркнула она.

В рамках Международной конференции "10 лет признания: итоги и перспективы" пройдет презентация Международного движения PROAbkhazia. Как рассказала представитель пресс-службы МИД Абхазии Анна Гамисония, это неформальное общественное объединение, которое способствует распространению объективной информации об Абхазии за рубежом. Цель объединения – популяризация и сохранение историко-культурного наследия Абхазии, продвижение туристического потенциала.