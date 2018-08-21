Список Скворцова: как в Абхазии "возвращают имена"

Второй год подряд в Абхазии осуществляется проект "Возвращение имени", призванный найти информацию о судьбе уроженцев Абхазии, которые числились пропавшими без вести во время Великой Отечественной войны.

О том, как курсанты военного училища Минобороны Абхазии искали родственников военнопленных в Очамчырском и Ткуарчалском районах, как "воскрес" житель села Агубедия и как восприняли новость о своих предках их семьи, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

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С утра на плацу Минобороны Абхазии в шеренгу выстроились курсанты военного училища, которым должны были вручить маршрутные листы со списком сел Очамчырского и Ткуарчалского районов, где проживают родственники пропавших без вести узников нацистских концлагерей в годы Великой Отечественной Войны.

Руководитель совместного с Минобороны Абхазии проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов проинструктировал курсантов и распределил задачи. Он посоветовал молодым людям быть максимально вежливыми в общении с местными жителями и стараться доступным языком объяснить им, кто они и какую миссию выполняют.

В списках было 32 фамилии, но так как информация о пропавших без вести черпалась, в том числе из нацистских архивов, многие фамилии были неточно указаны. В карточки военнопленных немцы вписывали данные, как им слышалось на допросе. Больше всего поисковый отряд переживал за военнопленного по фамилии не то Чотуа, не то Чкотуа. Да, и имя его в личной карточке учета было написано коряво.

"Если вы нашли родственников, вы мне звоните и говорите об этом. Берете их контакты и, если есть, фотографии пропавших. Где родственников не нашли, опросите соседей, старых жителей. Может они переехали, и у кого-то сохранились их новые адреса. В конце дня мы соберемся, подведем итоги, и каждый из вас поделится впечатлениями", — напутствовал Скворцов.

После каждой такой поездки курсанты возвращаются под сильным впечатлением, и у них меняется отношение к этой трагической части мировой истории. Многие сами изъявляют желание принять в этом участие, отметил замначальника военного училища Минобороны Абхазии Астамур Квеквескири. Он поделился историей одного из военнослужащих, который не мог сдержать эмоций после поездки в Гудауту, где курсанты сообщили родной сестре пленника из Абхазии о том, как сложилась судьба ее брата на войне.

© Sputnik / Томас Тхайцук Будто вернулся живым: в Абхазии дочери рассказали о судьбе отца

Пожилая женщина ждала своего брата или, хотя бы, новостей о нем больше 70 лет. Она поклялась, что не умрет, пока не узнает, что с ним произошло. Буквально через несколько дней после того, как ей рассказали о том, где и как погиб узник, она со спокойной душой покинула бренный мир.

Прозвучала команда занять свои места в автобусе. Впереди был нелегкий и долгий путь. Курсант Леон Минджия участвует в проекте "Возвращение имени" с 2016 года и считает его уникальным. Он признался, что за последние два года его отношение к Великой Отечественной войне, к трагическим событиям тех лет и жертвам, принесенным защитниками родины, кардинально изменилось. Если раньше все это ему казалось чем-то отдаленным, в какой степени забытым и не столь важным, ведь с тех пор прошло много времени, то сейчас у него совершенно другое восприятие.

"Когда я первый раз должен был сообщить семье о том, как умер их родственник и где он похоронен, я очень волновался. Переживал из-за того, что не смогу подобрать нужные слова. Это было в Сухуме. Мы пришли к дочери военнопленного, который был убит в концлагере, и сказали ей о том, что нашли о ее отце информацию. Это была дочь Азиза Агрба – Ляля. Она рыдала, и мы не могли ее успокоить. С того дня я понял, насколько это важно людям", — поделился Минджия.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава Список Скворцова: как в Абхазии "возвращают имена"

Восстановить историческую справедливость

Главная цель проекта – это восстановление исторической справедливости, подчеркнул Григорий Скворцов и добавил, что сама советская власть приложила руку к работе по скрытию информации о военнопленных. Им легче было засекретить и убрать в архив карточки узников концлагерей, чем известить родственников о их смерти. Это продолжалось вплоть до 2007 года, когда президент России Владимир Путин подписал указ о рассекречивании этих сведений.

Такая тяжелая участь – умереть в концлагере и быть забытым родиной, но не близкими, настигла несколько миллионов людей, среди которых было немало уроженцев Абхазии. На сегодняшний день в эти списки входят 320 человек различных национальностей из тогда еще советской республики, но они будут пополняться, уверен Скворцов.

Предоставлено Григорием Скворцовым Весточка из прошлого. История пропавшего в ВОВ Джоты Сакания

Автора проекта, помимо исторической справедливости, волнует подмена ценностей и изменение отношения к фашизму во многих европейских странах, где в последнее время стали восхвалять нацистских преступников и их идеологию, приравнивать их к героям. Это недопустимо и с этим надо бороться, считает он.

"Если мы не будем этим заниматься, мы не сохраним культурный код нации, а Абхазия одна из немногих республик, в которой такой код есть. Видишь этих ребят? Это и есть культурный код. Чтоб вы понимали, министр обороны Абхазии сразу поддержал эту идею, как и большинство глав сел, но, к сожалению, не все из них. Жаль, что некоторые считают, что это не нужно, а время идет и тех, кто знал, помнил жертв фашисткой идеологии, становится все меньше", — отметил Сковрцов.

За годы работы над проектом, Григорий Скворцов из архивных документов, из рассказов очевидцев и других источников узнал такие шокирующие методы пыток фашистов, что по-другому относиться ко всему этому он уже не может.

В Миллерово Ростовской области в годы войны располагался концлагерь прямо под открытым небом. На огромном поле, которое было огорожено колючей проволокой, содержалось несколько сот тысяч людей. Еды им не давали. Разве что, изредка, подкидывали ржаную пшеницу, а воду они пили из реки, которая рядом протекала. Пленных было настолько много, что всего за несколько дней они осушили эту реку. Впоследствии, все они умерли от кишечных заболеваний, ран и голода.

В том месте сегодня находится братская могила, где похоронен Азиз Агрба. Его дочери, Ляле Агрба, благодаря проекту "Возвращение имени", удалось побывать на могиле отца и посыпать там абхазскую землю.

Счастливый случай

Доехали до первого пункта назначения. Часть "поисковой" группы высадили на повороте к селу Адзюбжа.

© Sputnik / Томас Тхайцук В Абхазии 8 тысяч без вести пропавших в Великой Отечественной войне

"Не потеряйтесь там", — подначивали товарищей те, кому предстояло ехать дальше.

Курсант Денис Гармелия из села Гуп впервые участвовал в этой миссии и подошел к ней с очень ответственно. Перед выездом он пообщался с друзьями и взял на заметку несколько советов. Парень признался, несмотря на то, что его прадед живой вернулся с той войны, он понимает, насколько важно знать о судьбе предков.

Так, в беседе с военнослужащими подъехали к центру Очамчыра, где они должны были разделиться по разным направлениям. Не успели выйти из автобуса, к нам подошел молодой человек и с интересом спросил, кто мы и зачем. Ответ его сильно удивил. Оказалось, что он около десяти лет не может найти никакой информации о том, что произошло с его дедом Алексеем Маршан, в честь которого его назвали.

За все это время ему удалось лишь выяснить то, что Маршан призывался с гагрского военкомата. Он был танкистом в звании лейтенанта. Последнее от него письмо с войны было написано из Калининградской области, а пропал он после Курской дуги. Помимо дедушки, Алексей также разыскивает родственников по материнской линии Кучыра и Уанчку Аргун из Очамчыры. Григорий Скворцов пообещал сделать все, что в его силах.

Уникальный Ткуарчал

Из Очамчыры направились, как сказал Сковоцов, в уникальный Ткуарчалский район. Особенность этого района заключалась в том, что установлена судьба всех пяти его уроженцев, попавших в концлагерь. Мы ехали сообщить эту новость родственникам. По дороге мобильный телефон автора проекта не умолкал. Один за другим поступали звонки от курсантов, которые делились достижениями или же неудачами.

"Бадри, представляешь, они нашли его", — не мог скрыть радости Григорий, рассказывая о том, что найдена семья военнопленного, фамилию которого никак не могли разобрать. Им оказался Глеб Чочуа из села Тхина, который умер в одном из концлагерей восточной Германии.

У здания администрации Ткуарчала собрались люди. Это были родственники пропавшего военнопленного Шараха Тортия.

© Sputnik Бадри Есиава Поездка в села ткуарчалского райна в рамках проекта "Возвращение имени"

"Мы все двоюродные братья Шараха Тортия. У него было три родные сестры, которые уже умерли. Женат он не был. Поэтому, получается, что мы самые близкие кровные его родственники. Мы не раз пытались о нем что-то узнать, но не удалось. Спасибо вам за это, но мы еще хотели узнать, в каком именно месте он покоится, чтоб туда поехать и почтить память", — сказал Маврик Тортия, чей отец по имени Командир встретил 9 мая в Берлине и живым вернулся домой.

Им рассказали, что Шарах Тортия умер в концентрационном лагере в польском городе Бельск. Несмотря на то, что Абхазия не признана этим государством и, непременно, возникнут сложности с получением ВИЗ, разрешения на въезд, родственники усопшего твердо настроились поехать в Польшу. Помимо Шараха, всплыли еще несколько имен их предков, которые тоже не вернулись с войны. Все их данные были зафиксированы участниками проекта.

Преодолевая бездорожье, через 8-10 километров от центра Ткуарчала мы, наконец и к своему удивлению, выехали на заасфальтированную дорогу. Это было село Агубедиа, где нас ждали местные жители. В этом селе разыскивали Анести Буава, который числился пропавшим без вести, но из немецких архивов стало известно, что он умер в концлагере. Это информация оказалась ложной.

Оказалось, что Анести Буава 1917 года рождения бежал из плена и благополучно вернулся домой. Кураторы проекта удивились такому повороту событий, но это их обрадовало. Как выяснилось, он умер всего за несколько дней до их приезда. Они пообещали односельчанам Буава, что скоро передадут его семье немецкую карточку учета военнопленного.

© Sputnik Бадри Есиава Поездка в села ткуарчалского райна в рамках проекта "Возвращение имени"

Другому уроженцу этого села Хухуту Черкезия повезло меньше. Он не вернулся и погиб в Германии, где похоронен по сей день. Все документы о нем обещали передать племяннице. Жители Агубедии наперебой начали вспоминать своих старших, о чьей судьбе их семьям ничего неизвестно уже семь десятков лет. Список Скворцова пополнился еще на три или четыре фамилии.

© Sputnik Бадри Есиава Поездка в села ткуарчалского райна в рамках проекта "Возвращение имени"

Тенгиз Джагмазия шел за продуктами в сельский магазин. Увидев скопление людей, подошел. Тут прозвучало имя Алексея Лабжания. Это был его дед. Взрослый мужчина недоумевал и не сразу понял, что происходит.

"Вы его внук? Мы хотим вам сообщить, что Алексей Матвеевич Лабжания похоронен на Украине в районе города Львов. В результате тяжелых боев он попал в плен. Там он находился в концлагере и погиб 12 сентября 1941 года. Он не предатель и у него была возможность сотрудничать с немцами, но ваш дед выбрал героическую гибель", — сообщили потомку узника концлагеря.

Собравшись с мыслями, Тенгиз сказал, что дочь Алексея Лабжания все еще жива, и она будет счастлива услышать эту новость.

"Езжайте за мной. Расскажем об этом маме", — пригласил домой Тенгиз.

Во дворе семьи Джагмазия нас встретила пожилая женщина. Прищурившись, она пыталась издалека разглядеть лица гостей. С годами она почти перестала видеть. После того, как курсант Нарсоу Когония зачитал сведения из карточки военнопленного, бабушка не смогла сдержать слез.

"Бедный папа", — еле выдавила из себя тетя Циала, которая родилась через три месяца после того, как ее отец ушел на войну.

© Sputnik . Бадри Есиава Поездка в села ткуарчалского райна в рамках проекта "Возвращение имени"

Печальная, но в то же время долгожданная, новость обрадовала домочадцев. Для гостей накрыли праздничный стол, на котором, как пошутил глава семейства, кроме сока все домашнего производства.

Бабушка Циала вспомнила, как ее мама до последнего дня своей жизни верила, что супруг вернется. Она запрещала запирать двери и с надеждой выглядывала в окно при каждом скрипе калитки или лае собак.

© Sputnik Бадри Есиава Поездка в села ткуарчалского райна в рамках проекта "Возвращение имени"

Так вышло, что брат Алексея, Чахуа Лабжания, тоже пошел на войну и не вернулся. Последний раз его видели в Чехословакии. За столом звучали тосты о живых и о тех, кого рядом больше нет, и, кончено же, о том, чтобы такое никогда не повторилось.

В тот день силами участников проекта "Возвращение имени" было найдено 40 из 52 семей, рассказал Григорий Скворцов.

"Пока всех найти не удалось, но хочу отметить внимательное и неравнодушное отношение самих родственников узников концлагерей, которые сами нас находят, привозят фотографии своих предков. Сейчас ставится вопрос о том, что все эти люди соберутся, предварительно, 29 августа в Очамчырском доме культуры, где у нас состоится такой торжественный вечер, в ходе которого мы будем вручать документы о их родственниках", — отметил он.

К середине августа 2018 года из 330 человек, считавшихся пропавшими без вести в ходе Великой Отечественной войны, найдено около 130 их родственников. Следующими этапами проекта будет продолжение поиска в Гудаутском, Сухумском и Галском районах.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока.Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек.

22 июня, кроме России, еще более чем в 80 странах мира проходят акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море в годы Великой Отечественной Войны, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.