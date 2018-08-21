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Празднование Курбан-байрама в Абхазии

В мечети и "Сказке": как мусульмане Абхазии отметили Курбан-Байрам

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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21 августа Абхазия отмечает мусульманский праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам. О том, как один из главных религиозных праздников прошел в Сухуме, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Очистить душу

Сотни мусульман Абхазии с раннего утра стали собираться в мечети, расположенной вблизи набережной Сухума. Желающих встретить праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам оказалось больше, чем могло вместить здание, поэтому многие разместились прямо на проезжей части дороги, стоя на коленях, слушали проповедь, доносящуюся из динамиков.

Празднование Курбан-байрама в Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Празднование Курбан-байрама в Абхазии

К 9 часам началась молитва. Все выстроились в линию. При каждом упоминании имени Всевышнего они произносили "Аминь". Отдельно от всех стоял взрослый мужчина, который с интересом наблюдал за происходящим. Им оказался гость из Москвы Адиль, который приехал в Абхазию провести свой отпуск.

Празднование Курбан-Байрама в Москве
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Курбан-Байрам: история и традиции исламского праздника

Курбан-Байрам, признался турист, самый главный праздник в его жизни. В столице России, откуда он приехал, в этот день собираются миллионы людей, а дома в Баку обязательно приносят в жертву барашка.

В самой сухумской мечети проповедовал Салих Кварацхелия.

"Ваши жертвоприношения приносят пользу вам же. Вы это мясо делите со своими близкими и очищаете душу от скупости, жертвуете своим материальным имуществом ради своей души", — обратился Кварацхелия к верующим.

Этот праздник, связанный с любимым пророком Всевышнего Ибрахимом и его сыном, известен не только мусульманам, но и христианам, иудеям, рассказал Тимур Дзиба.

"На праздник мусульмане приходят целыми семьями, и все идут в мечеть на коллективную молитву. Как вы видите, ежегодно нам приходится выходить за пределы как внутреннего помещения мечети, так и его двора на улицу. Это еще один такой звоночек нашему руководству о том, что пора уже построить в Абхазии мечеть", — считает Дзиба.

В преддверии праздника родители покупают подарки для детей, список которых они составляют сами. Многие семьи выезжают в этот день на природу.

"В последние десять дней Курбан-Байрама желательно соблюдать пост, а сегодня мы запланировали устроить пикник на Рице. Поедем всей семьей, погуляем, отдохнем", — поделилась планами Элеонора Чепиа.

"Сказочные" угощения

Праздник продолжился в сухумском городском парке "Сказка", где накрыли столы, в большом чане приготовили плов по-узбекски, а дети резвились на надувном батуте. Мужчины раскладывали еду по тарелкам, добавляя по одной ложке овощного салата, а женщины их разносили.

Празднование Курбан-байрама в Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Празднование Курбан-байрама в Абхазии

Корреспондентам Sputnik предложили присоединиться к празднующим и лично убедиться, что у плова по-узбекски не только манящий аромат, но и неповторимый вкус. Правда, журналистам пришлось разделиться, так как мужчины и женщины не должны сидеть за одним столом.

"Нельзя нарушать тысячелетние традиции. Посмотрите, как все сидят вплотную. А вдруг мужчина случайно дотронется до женщины? Это недопустимо", — объяснил один из верующих по имени Дмитрий.

Заместитель муфтия Абхазии Абдурахман Джугелия рассказал, что мясо жертвенных животных – им может стать барашек, козлик, бычок или корова — обязательно делится на три части: для неимущих, близких родственников или соседей и для членов семьи.

Празднование Курбан-байрама в Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Празднование Курбан-байрама в Абхазии

Попробовав заслуженно расхваленный плов, мы направились обратно в офис. Тут нас догнал Дмитрий с пакетом в руках. В нем был ачашв.

"Так надо. Возьмите, пожалуйста", — сказал нам Дмитрий и поспешил обратно на праздник.

Празднование Курбан-байрама в Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Празднование Курбан-байрама в Абхазии

Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам отмечается в десятый день месяца исламского лунного календаря и продолжается три дня.

В этом году один из главных исламских праздников отмечается с 21 по 23 августа.

Теги:
Курбан-байрам, Сухум, Абхазия


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