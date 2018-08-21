Турнир по вольной борьбе "Дружба народов" открылся в Сухуме

Международный турнир по вольной борьбе "Дружба народов" пройдет в Сухумском Дворце спорта имени Сергея Багапш с 21 по 23 августа.

СУХУМ, 21 авг — Sputnik, Бадри Есиава. Турнир по вольной борьбе "Дружба народов", в котором принимают участие больше 190 спортсменов, открылся в Сухуме во вторник 21 августа, сообщил корреспонденту Sputnik главный судья соревнований Игорь Берая.

"Принять участие в этом турнире, организованном Спорткомитетом сухумского района, приехали борцы не только со всех районов Абхазии, но и нескольких городов Российской Федерации. Всего 197 спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет", — рассказал Берая.

"Дружба народов" в Абхазии проходит с 2013 года и уровень навыков участников с каждым годом становится все выше, отметил главный судья и добавил, что на турнир приехали лучшие из лучших. В качестве приглашенных гостей на турнире присутствуют призеры Европы и России.



