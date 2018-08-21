19:46 21 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.18
  • EUR77.35
Поиск
Борьба

Турнир по вольной борьбе "Дружба народов" открылся в Сухуме

© Sputnik Авидзба Бадрак
В Абхазии
Получить короткую ссылку
3010

Международный турнир по вольной борьбе "Дружба народов" пройдет в Сухумском Дворце спорта имени Сергея Багапш с 21 по 23 августа.

СУХУМ, 21 авг — Sputnik, Бадри Есиава. Турнир по вольной борьбе "Дружба народов", в котором принимают участие больше 190 спортсменов, открылся в Сухуме во вторник 21 августа, сообщил корреспонденту Sputnik главный судья соревнований Игорь Берая.

Баграт Пандария стал первым в весовой категории 60 килограммов
© Фото: Хас Пандария
Борец из Абхазии победил на Всероссийском турнире по вольной борьбе

"Принять участие в этом турнире, организованном Спорткомитетом сухумского района,  приехали борцы не только со всех районов Абхазии, но и нескольких городов Российской Федерации. Всего 197 спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет", — рассказал Берая.

"Дружба народов" в Абхазии проходит с 2013 года и уровень навыков участников с каждым годом становится все выше, отметил главный судья и добавил, что на турнир приехали лучшие из лучших. В качестве приглашенных гостей на турнире присутствуют призеры Европы и России.


Теги:
борьба, Сухум, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Каким я увидел город Байконур: краткий путеводитель по космосу на земле
    На старт!

    Новый стартовый комплекс по запуску ракет "Союз-5" появится на Байконуре. Первый пуск может быть совершен уже через четыре года.

  • Женщина укрывается от жары под зонтиком. Архивное фото
    Быть в тренде

    Колумнист Sputnik Кыргызстан собрала десять лайфхаков, как оставаться на плаву при достижении взрослого возраста.

  • Открытие магазина ТРИО на Корженевского Минск
    Битва за халяву

    Пенсионеры и дети чуть ли не подрались за бесплатное мороженое, которое разбрасывали на открытии нового продуктового магазина в Минске.

  • Певец Дима Билан, архивное фото
    Невозможное возможно?

    Решен вопрос с концертом Димы Билана в Даугавпилсе – певец должен был определиться с датой выступления после его отмены в день города.

  • Линии электропередач
    Тушите свет!

    Средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой неделе была самой высокой в регионе.

  • Кирилл Габурич
    Реальные цифры

    Министр экономики и инфраструктуры Молдовы рассказал о том, в каком состоянии находится экономика страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Концерн "Калашников" представил новые разработки
Праздник жертвоприношения: Курбан-Байрам в Сухуме
Праздник жертвоприношения: Курбан-Байрам в Сухуме
Как узнать, испортилось ли лекарство
Как узнать, испортилось ли лекарство

Соцсети

Sputnikabkhazia