Инар Нармания: абхазское кино способно удивить весь мир

В числе лауреатов завершившегося в Калининграде шестого фестиваля короткометражного кино "Короче" оказался фильм из Абхазии "Меня зовут Махаз". Жюри вручило режиссеру фильма Инару Нармания специальный приз "За самобытное творческое решение".

Корреспондент Sputnik связался с Инаром Нармания, поздравил его с заслуженной победой и поговорил о секретах успеха. © Sputnik / Томас Тхайцук Лауреат Сухумского кинофестиваля рассказал о мечтах снимать в Абхазии

Лев Рыжков, Sputnik

Состязание со столицами

Фильм "Меня зовут Махаз" уже знаком абхазским зрителям. Он демонстрировался на I Международном Сухумском кинофестивале и завоевал там третье место и приз зрительских симпатий. В Москве, на международном кинофестивале KONIK фильм из Абхазии удостоился Гран-при. И вот новая награда – спецприз жюри фестиваля "Короче".

"Это – замечательный, очень хорошо организованный фестиваль, — рассказывает Инар. – Было огромное количество приглашенных. В конкурсной программе фестиваля было почти сорок названий, и каждый фильм кто-то представлял. Плюс приехало огромное количество специальных гостей".

Конкурсные фильмы были, в основном, из Москвы и Санкт-Петербурга. Абхазию Инар со своим фильмом представлял в гордом одиночестве.

"Когда я ехал на фестиваль, то не очень рассчитывал на победу, — признается Нармания. — Было много очень хороших работ, уровень оказался достаточно высоким. Наш фильм показывали предпоследним из всей программы".

© Фото : предоставлено Инаром Нармания Режиссер Инар Нармания

Приз Абхазии принесла Елена Лядова.

Вечером второго дня, к концу вечернего показа зрители уже устали. Но после фильма "Меня зовут Махаз" зал взорвался аплодисментами.

"Зал очень хорошо реагировал, — рассказывает Инар. – А после показа буквально все, каждый второй, подходили к нам и говорили: "Ну, мы вас поздравляем!" Я тогда подумал: "Ну, может, что-нибудь нам и перепадет". Но все равно всерьез о награде как-то и не думал. А люди подходили, поздравляли, говорили: "Это так отличается". Много приятных слов наговорили. Но мне неудобно их повторять, потому что, получается, я буду хвалить себя".

Вот началась церемония награждения. На сцену вышел президент смотра – известный российский продюсер Сергей Сельянов.

"Сельянов говорил много приятных слов в адрес участников, — вспоминает Инар. — А потом члены жюри – известные российские актеры, режиссеры — стали выходить по одному и объявлять победителей. В какой-то момент на сцену вышла актриса Елена Лядова и объявила, что картина "Меня зовут Махаз" награждается специальным призом жюри.

Гран-при фестиваля получил фильм "Твою мать" режиссера Виктории Рунцовой.

"Это черная комедия, — говорит Инар. – И в ней играют известные актеры. Видно, что картину делало огромное количество людей, притом делало профессионально, все четко прописано. Очень хорошо сделанное кино".

Классика в советских реалиях

Абхазский фильм снимался для киноальманаха "Семь новелл" по мотивам произведений классика абхазской литературы Михаила Лакрба.

"Мы выбрали новеллу, — рассказывает Инар. — Поняли, что нужно ее переделать – перенести действие в советское время. И как-то за пару месяцев все написали и придумали".

Особенность фильма в том, что в нем вообще нет диалогов. Повествование ведет закадровый авторский голос. Это достаточно оригинальный и дерзкий шаг, но молодым абхазским кинематографистам он в полной мере удался.

"Я просто не видел острой необходимости в диалогах, — рассказывает Нармания. — Мы решили сделать закадрового рассказчика человеком более опытным, чем герой на экране. Наш рассказчик уже вырос, уже все пережил. И вот он возвращается к случаю, который произошел с ним в юности. И таким образом возникла ирония, тонкая смысловая игра. Мы подумали, что диалоги там и не нужны".

По словам режиссера, своим успехом он обязан в первую очередь людям, которые его научили снимать кино – преподавателям из Санкт-Петербургского Института кино и телевидения, и в особенности своему мастеру – Сергею Снежкину.

"Мои педагоги научили меня выходить из трудных ситуаций, — говорит Инар. – И при создании фильма исходить прежде всего из того, что именно нужно снять. Главное, чтобы было про что снимать".

скриншот из фильма "Меня Зовут Махаз" Кадр из фильма "Меня Зовут Махаз". Режиссер Инар Нармания

Много талантливых людей

Инару Нармания двадцать пять лет. Он – из семьи коренных сухумцев, но родился на Донбассе, в самый разгар войны.

"Там у родителей были друзья, — рассказывает Инар. – Они приютили нас. А после войны мы сразу вернулись в Сухум. Отец у меня – строитель, мама работает преподавателем в университете. Они вовсе не возражали против того, чтобы я поехал в Санкт-Петербург учиться на кинематографиста. Надо было сдать экзамены, поступить, пройти через огромный конкурс. Я и сам не ожидал, что поступлю".

В Санкт-Петербурге Инар Нармания закончил Институт кино и телевидения. Снял дипломный короткометражный фильм, который назывался "Там Миша лежит".

© Фото : Инар Нармания Кадр из фильма "Там Миша лежит". Режиссер Инар Нармания.

"На этом моя скромная творческая биография пока заканчивается", — говорит Инар.

Творческие планы у него есть. Но пока что они не распространяются на полнометражное кино.

"На полный метр, к сожалению, пока не хватит возможностей ни у меня, ни у тех, кто потенциально может эту возможность обеспечить, — говорит Нармания. – Так что думаю о коротком метре".

Нармания не сомневается, что будущее у абхазского кино – есть.

"Есть огромное поле для работы, — говорит режиссер. — У нас достаточно много талантливых, удивительных умных людей, которые могут заниматься кинематографом. Режиссеров и не только. При грамотном финансировании, при государственной опеке мы можем взрастить целую плеяду хороших кинематографистов. Я в этом уверен. Я думаю, что такого Европа, Россия и весь мир еще не видели".