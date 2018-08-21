Инар Нармания: абхазское кино способно удивить весь мир

Корреспондент Sputnik связался с Инаром Нармания, поздравил его с заслуженной победой и поговорил о секретах успеха.
Лев Рыжков, Sputnik
Состязание со столицами
Фильм "Меня зовут Махаз" уже знаком абхазским зрителям. Он демонстрировался на I Международном Сухумском кинофестивале и завоевал там третье место и приз зрительских симпатий. В Москве, на международном кинофестивале KONIK фильм из Абхазии удостоился Гран-при. И вот новая награда – спецприз жюри фестиваля "Короче".
"Это – замечательный, очень хорошо организованный фестиваль, — рассказывает Инар. – Было огромное количество приглашенных. В конкурсной программе фестиваля было почти сорок названий, и каждый фильм кто-то представлял. Плюс приехало огромное количество специальных гостей".
Конкурсные фильмы были, в основном, из Москвы и Санкт-Петербурга. Абхазию Инар со своим фильмом представлял в гордом одиночестве.
"Когда я ехал на фестиваль, то не очень рассчитывал на победу, — признается Нармания. — Было много очень хороших работ, уровень оказался достаточно высоким. Наш фильм показывали предпоследним из всей программы".
Приз Абхазии принесла Елена Лядова.
Вечером второго дня, к концу вечернего показа зрители уже устали. Но после фильма "Меня зовут Махаз" зал взорвался аплодисментами.
"Зал очень хорошо реагировал, — рассказывает Инар. – А после показа буквально все, каждый второй, подходили к нам и говорили: "Ну, мы вас поздравляем!" Я тогда подумал: "Ну, может, что-нибудь нам и перепадет". Но все равно всерьез о награде как-то и не думал. А люди подходили, поздравляли, говорили: "Это так отличается". Много приятных слов наговорили. Но мне неудобно их повторять, потому что, получается, я буду хвалить себя".
Вот началась церемония награждения. На сцену вышел президент смотра – известный российский продюсер Сергей Сельянов.
"Сельянов говорил много приятных слов в адрес участников, — вспоминает Инар. — А потом члены жюри – известные российские актеры, режиссеры — стали выходить по одному и объявлять победителей. В какой-то момент на сцену вышла актриса Елена Лядова и объявила, что картина "Меня зовут Махаз" награждается специальным призом жюри.
Гран-при фестиваля получил фильм "Твою мать" режиссера Виктории Рунцовой.
"Это черная комедия, — говорит Инар. – И в ней играют известные актеры. Видно, что картину делало огромное количество людей, притом делало профессионально, все четко прописано. Очень хорошо сделанное кино".
Классика в советских реалиях
Абхазский фильм снимался для киноальманаха "Семь новелл" по мотивам произведений классика абхазской литературы Михаила Лакрба.
"Мы выбрали новеллу, — рассказывает Инар. — Поняли, что нужно ее переделать – перенести действие в советское время. И как-то за пару месяцев все написали и придумали".
Особенность фильма в том, что в нем вообще нет диалогов. Повествование ведет закадровый авторский голос. Это достаточно оригинальный и дерзкий шаг, но молодым абхазским кинематографистам он в полной мере удался.
"Я просто не видел острой необходимости в диалогах, — рассказывает Нармания. — Мы решили сделать закадрового рассказчика человеком более опытным, чем герой на экране. Наш рассказчик уже вырос, уже все пережил. И вот он возвращается к случаю, который произошел с ним в юности. И таким образом возникла ирония, тонкая смысловая игра. Мы подумали, что диалоги там и не нужны".
По словам режиссера, своим успехом он обязан в первую очередь людям, которые его научили снимать кино – преподавателям из Санкт-Петербургского Института кино и телевидения, и в особенности своему мастеру – Сергею Снежкину.
"Мои педагоги научили меня выходить из трудных ситуаций, — говорит Инар. – И при создании фильма исходить прежде всего из того, что именно нужно снять. Главное, чтобы было про что снимать".
Много талантливых людей
Инару Нармания двадцать пять лет. Он – из семьи коренных сухумцев, но родился на Донбассе, в самый разгар войны.
"Там у родителей были друзья, — рассказывает Инар. – Они приютили нас. А после войны мы сразу вернулись в Сухум. Отец у меня – строитель, мама работает преподавателем в университете. Они вовсе не возражали против того, чтобы я поехал в Санкт-Петербург учиться на кинематографиста. Надо было сдать экзамены, поступить, пройти через огромный конкурс. Я и сам не ожидал, что поступлю".
В Санкт-Петербурге Инар Нармания закончил Институт кино и телевидения. Снял дипломный короткометражный фильм, который назывался "Там Миша лежит".
"На этом моя скромная творческая биография пока заканчивается", — говорит Инар.
Творческие планы у него есть. Но пока что они не распространяются на полнометражное кино.
"На полный метр, к сожалению, пока не хватит возможностей ни у меня, ни у тех, кто потенциально может эту возможность обеспечить, — говорит Нармания. – Так что думаю о коротком метре".
Нармания не сомневается, что будущее у абхазского кино – есть.
"Есть огромное поле для работы, — говорит режиссер. — У нас достаточно много талантливых, удивительных умных людей, которые могут заниматься кинематографом. Режиссеров и не только. При грамотном финансировании, при государственной опеке мы можем взрастить целую плеяду хороших кинематографистов. Я в этом уверен. Я думаю, что такого Европа, Россия и весь мир еще не видели".