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Конференция к 10-летию независимости Абхазии

Конференция к 10-летию независимости Абхазии открылась в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Десятилетие со дня признания Россией Абхазии (10)
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Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы" будет проходить в Сухуме в течение двух дней.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik, Бадрак Авидзба. Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы" открылась в Сухуме в среду 22 августа.

Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Десять лет независимости: в Сухуме политологи обсудят развитие Абхазии

Участников конференции приветствовал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

"Мы очень надеемся на то, что участники круглых столов проведут интересные дискуссии, которые позволят нам всем подвести итоги и наметить планы на будущее. Еще раз хотел бы поприветствовать участников международной конференции", — сказал министр.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба дал свою оценку текущей ситуации.

"В эти дни мы вновь окидываем взором августовские события 2008 года. Тщетны усилия некоторых западных политиков, изощренно пытающихся сгладить, затушевать факты откровенного геноцида, совершенного Грузией в Южной Осетии", — отметил он.

Предыстория признания независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии – это целая документальная летопись, уникальная хроника событий, заслуживающая более пристального научно-исследовательского внимания историков, политологов и конфликтологов, подчеркнул глава государства.

Темы:
Десятилетие со дня признания Россией Абхазии (10)


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