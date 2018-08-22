Андраник Мигранян о признании Абхазии: народ добился невозможного

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский народ поставил перед собой задачу добиться невозможного, и ему удалось обрести независимость, сказал на Международной конференции "10 лет признания: итоги и перспективы" политолог, кандидат исторических наук Андраник Мигранян.

"Во время французской революции был лозунг "Будьте реалистами, требуйте невозможного", и вот абхазский народ поставил задачу добиться невозможного. Логически, практически это вроде бы невозможно, но бывают обстоятельства, когда мечты сбываются, и происходит то, что не могло было произойти", — отметил Мигранян.

Мигранян сказал, что хорошо помнит, когда министр иностранных дел России подводил итоги года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Павловский: Россия заинтересована в успехе современного абхазского государства

"Я помню, как очень уважаемые люди говорили, что если Запад признает Косово, то это даст возможность России поступать по отношению к Абхазии и Южной Осетии так же. Но я помню, что даже после признания Косово, твердости в этом вопросе не было, и если бы не Саакашвили и его авантюры, этого решения не было бы. Россия была вынуждена наказать преступников и, конечно, воздать должное справедливому делу народов Абхазии и Южной Осетии", — рассказал политолог.

Эксперт сказал, что счастлив находиться в Абхазии и иметь возможность разделить радость абхазского народа и его замечательных друзей.

"Многих я знаю с самых первых дней их борьбы за национальное освобождение. Мы все испытывали чувство гордости и радости, когда видели неукротимый дух народа, который борется за свою независимость", — добавил он.

Обретение независимости, которая была когда-то утрачена – это величайшая радость для народа, отметил политолог.

"Это подъем национального духа, и мы, как могли, способствовали и поддерживали это, кто на телевидении, кто на международных площадках, а кто-то через политические институты. Я хочу особо отметить, что независимость Абхазии — это в первую очередь заслуга свободолюбивого, гордого и храброго абхазского народа. Во-вторых, я хочу особо отметить, что имел счастье знать Владислава Ардзинба, это был мудрый, сильный, харизматичный человек, настоящий вождь своего народа", — подчеркнул Мигранян.

Политолог также сказал, что в признании Абхазии большую роль сыграла позиция российского общества.

© Фото : с сайта В.Г. Ардзинба Первый президент

"Симпатии однозначно были на стороне абхазского народа. Все-таки чувство справедливости имеет очень глубокие корни в России. И самое последнее, не могу не отметить роль еще одного человека, без которого не было бы независимости. 14 лет назад на страницах "Известий" у меня была статья "Саакашвили добивается независимости Абхазии и Южной Осетии". Я должен вам сказать, когда он сделал свои воинственные заявления, я послал сначала эту статью Сергею Лаврову, с которым учились на одном курсе, я сказал, что хочу опубликовать статью, он сказал, что это интересно", — рассказал Мигранян.

Среди участников конференции ведущие политологи и политики из Абхазии, России, Германии, Великобритании, Швейцарии, Южной Осетии.

На Международной конференции "10 лет признания: итоги и перспективы" пройдет презентация Международного движения PROAbkhazia. Цель объединения — популяризация и сохранение историко-культурного наследия Абхазии, продвижение туристического потенциала.

Конференция организована Министерством иностранных дел Абхазии.