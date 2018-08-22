Андраник Мигранян о признании Абхазии: народ добился невозможного

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский народ поставил перед собой задачу добиться невозможного, и ему удалось обрести независимость, сказал на Международной конференции "10 лет признания: итоги и перспективы" политолог, кандидат исторических наук Андраник Мигранян.
"Во время французской революции был лозунг "Будьте реалистами, требуйте невозможного", и вот абхазский народ поставил задачу добиться невозможного. Логически, практически это вроде бы невозможно, но бывают обстоятельства, когда мечты сбываются, и происходит то, что не могло было произойти", — отметил Мигранян.
Мигранян сказал, что хорошо помнит, когда министр иностранных дел России подводил итоги года.
"Я помню, как очень уважаемые люди говорили, что если Запад признает Косово, то это даст возможность России поступать по отношению к Абхазии и Южной Осетии так же. Но я помню, что даже после признания Косово, твердости в этом вопросе не было, и если бы не Саакашвили и его авантюры, этого решения не было бы. Россия была вынуждена наказать преступников и, конечно, воздать должное справедливому делу народов Абхазии и Южной Осетии", — рассказал политолог.
Эксперт сказал, что счастлив находиться в Абхазии и иметь возможность разделить радость абхазского народа и его замечательных друзей.
"Многих я знаю с самых первых дней их борьбы за национальное освобождение. Мы все испытывали чувство гордости и радости, когда видели неукротимый дух народа, который борется за свою независимость", — добавил он.
Обретение независимости, которая была когда-то утрачена – это величайшая радость для народа, отметил политолог.
"Это подъем национального духа, и мы, как могли, способствовали и поддерживали это, кто на телевидении, кто на международных площадках, а кто-то через политические институты. Я хочу особо отметить, что независимость Абхазии — это в первую очередь заслуга свободолюбивого, гордого и храброго абхазского народа. Во-вторых, я хочу особо отметить, что имел счастье знать Владислава Ардзинба, это был мудрый, сильный, харизматичный человек, настоящий вождь своего народа", — подчеркнул Мигранян.
Политолог также сказал, что в признании Абхазии большую роль сыграла позиция российского общества.
"Симпатии однозначно были на стороне абхазского народа. Все-таки чувство справедливости имеет очень глубокие корни в России. И самое последнее, не могу не отметить роль еще одного человека, без которого не было бы независимости. 14 лет назад на страницах "Известий" у меня была статья "Саакашвили добивается независимости Абхазии и Южной Осетии". Я должен вам сказать, когда он сделал свои воинственные заявления, я послал сначала эту статью Сергею Лаврову, с которым учились на одном курсе, я сказал, что хочу опубликовать статью, он сказал, что это интересно", — рассказал Мигранян.
Среди участников конференции ведущие политологи и политики из Абхазии, России, Германии, Великобритании, Швейцарии, Южной Осетии.
На Международной конференции "10 лет признания: итоги и перспективы" пройдет презентация Международного движения PROAbkhazia. Цель объединения — популяризация и сохранение историко-культурного наследия Абхазии, продвижение туристического потенциала.
Конференция организована Министерством иностранных дел Абхазии.