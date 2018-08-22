Вице-президент Абхазии заявил об отставке

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил об отставке на пресс-конференции в Сухуме 22 августа.

Причиной своей отставки он назвал инцидент, произошедший в минувшие выходные с его участием. Виталий Габния рассказал, что после переговоров с группой людей один из участников встречи нанес ему удар по голове.

"Я вынужден уйти для того, чтобы отстоять свою честь. Это никак не связано с политическими реалиями", – сказал Габния.

Вице-президента возмутило то, что нападавший не понес наказание за содеянное.

"Проблема в том, что я оказался слабым, потому что человек, который думает, мыслит и живет по закону, априори оказывается слабым в этой системе беспредела, где улица находится во власти управления. В целом вся правоохранительная система у нас поражена. Государство убивают, когда не наказывают виновных и наказывают невиновных. Я считаю необходимым сложить с себя полномочия, подав в отставку по той причине, что я не могу отстоять свое право и свою честь даже на такой высокой должности. Я имею такую возможность действовать только по-абхазски, для чего мне и нужно сложить полномочия", – добавил он.

Габния добавил, что, несмотря на отставку, он не поменяет свой политический курс.

Виталий Габния родился 12 июня 1968 года в городе Сухум.

В 1986 году окончил Сухумскую СШ №10 имени Н.А. Лакоба.

С 1992 года по 1993 год был участником Отечественной войны народа Абхазии, командиром взвода разведки, комиссаром 2-й роты, 2-го батальона, 1-й бригады Западного фронта.

В 1995 году окончил экономический факультет Абхазского государственного университета.

С 1997 года по 2002 год был помощником ректора Сухумского открытого института (СОИ).

С 2005 года по 2006 год — сопредседатель общественно-политического движения "Форум Народного Единства".

В 2013 году стал председателем Республиканской организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа".

С 25 сентября 2014 года — вице-президент Республики Абхазия.