Рауль Хаджимба назвал отставку вице-президента самостоятельным решением

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Рауль Хаджимба назвал отставку вице-президента Виталия Габния самостоятельным решением, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вице-президент Абхазии заявил об отставке

"Решение об отставке Виталий Викторович принимал самостоятельно. Это его право. Работа президента продолжается, ни один из пунктов ее повестки не отменен", – прокомментировал Хаджимба.

Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил об отставке на пресс-конференции в Сухуме 22 августа. Причиной он назвал инцидент, произошедший в минувшие выходные с его участием. Как ранее сообщалось, после переговоров вице-президента с группой людей один из участников встречи нанес ему удар по голове. Нападавший не понес наказание за содеянное.

Виталий Габния с 1992 по 1993 годы участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. С 2005 по 2006 год — сопредседатель общественно-политического движения "Форум Народного Единства". В 2013 году стал председателем Республиканской организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа".

С 25 сентября 2014 года — вице-президент Абхазии.