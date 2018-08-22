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Рауль Хаджимба

Рауль Хаджимба назвал отставку вице-президента самостоятельным решением

© Фото : Пресс-служба президента
В Абхазии
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Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил об отставке на пресс-конференции в Сухуме 22 августа.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Рауль Хаджимба назвал отставку вице-президента Виталия Габния самостоятельным решением, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Виталий Габния
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вице-президент Абхазии заявил об отставке

"Решение об отставке Виталий Викторович принимал самостоятельно. Это его право. Работа президента продолжается, ни один из пунктов ее повестки не отменен", – прокомментировал Хаджимба.

Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил об отставке на пресс-конференции в Сухуме 22 августа. Причиной он назвал инцидент, произошедший в минувшие выходные с его участием. Как ранее сообщалось, после переговоров вице-президента с группой людей один из участников встречи нанес ему удар по голове. Нападавший не понес наказание за содеянное.

Виталий Габния с  1992 по 1993 годы участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. С 2005 по 2006 год — сопредседатель общественно-политического движения "Форум Народного Единства". В 2013 году стал председателем Республиканской организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа".

С 25 сентября 2014 года — вице-президент Абхазии.

Теги:
Абхазия


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