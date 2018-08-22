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Гопия о "Счастливом первом сентября": не хватает более 100 тысяч рублей

CC0
В Абхазии
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Благотворительная общественная организация "Киараз" провела к началу учебного года акцию по сбору средств для детей из малоимущих семей.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительная организация "Киараз" к 22 августа собрала 70 тысяч рублей на покупку канцелярских принадлежностей для школьников – подопечных организации, сообщила директор фонда Кама Гопия.

Камма Гопия
© Sputnik
Гопия о "Счастливом 1 сентября" в Абхазии: школьная форма усложнила задачу

По словам директора организации, помимо денежных взносов, в фонд поступило также 50 комплектов канцелярских принадлежностей от анонимных лиц. Но и этих средств не хватает для подготовки всех подопечных фонда к школе.

"В прошлом году нам пришлось снять дополнительные средства со взносов наших постоянных спонсоров, которые предполагались на другие проекты. Скорее всего, в этом году тоже придется так сделать. Несмотря на то, что мы сделали заказ на самом дешевом сайте, он вышел на 260 тысяч. У нас уже собрано около 70 тысяч рублей, а остальное придется снимать с других источников", — объяснила Гопия.

Директор отметила, что в этом году количество семей, обратившихся в фонд, увеличилось из-за неурожайного года в стране. Ситуацию усложнил и новый закон о введении единой формы.

"Люди обычно рассчитывают на продажу своего урожая, а в этом году им рассчитывать не на что. Ситуация усугубилась еще из-за введения школьной формы, это дополнительные расходы. К сожалению, наша организация предупредила родителей, что школьную одежду мы приобрести им не сможем, это будет для нас очень накладно. В остальном мы попытаемся не обделить детей", — сказала директор организации.

Благотворительная организация "Киараз" уже третий год подряд проводит акцию "Счастливое первое сентября" в помощь малоимущим семьям для сбора детей в школу. Ежегодно помощь оказывается примерно 500 детям.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия поддержало акцию "Счастливое первое сентября" и предоставило фонду "Киараз" сертификат на покупку канцелярских принадлежностей для детей из малоимущих семей.

Sputnik Абхазия поддержало акцию Счастливое первое сентября
© Sputnik
Sputnik Абхазия поддержало акцию "Счастливое первое сентября"


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