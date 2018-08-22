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22 августа 1993 года: грузинская военная техника подлежит ликвидации

© Sputnik . Юрий Абрамочкин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (374)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из газеты "Республика Абхазия",

"Оперативная сводка Министерства обороны Республики Абхазия от 22 августа:

На фронте под Сухумом тихо. По оперативным данным Министерства обороны Республики Абхазия, грузинская сторона в нарушение пунктов Соглашения форсирует возвращение беженцев в город Сухум. Вывод войск и техники из Абхазии не начинался. На Восточном фронте спокойно."

"22 августа в Сочи состоялось заседание Объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии. Были подведены итоги выполнения плана и графика разъединения сторон и вывода войск. Стороны констатировали, что абхазской стороной план и график выполнены, грузинской стороной частично выполняются.

Несмотря на неоднократные переносы сроков, вопрос вывода из зоны конфликта бронетехники и тяжелого вооружения не решен. Принято к сведению заявление грузинской стороны, что окончательный вывод всей бронетанковой техники и тяжелого вооружения ВС Грузии будет осуществлен до 25 августа железнодорожным транспортом или до 1 сентября морским и воздушным транспортом.

Было решено, что бронетехника, тяжелое вооружение, авиационная и военно-морская техника, обнаруженные вне мест, определенных протоколом, подлежат немедленной ликвидации специальной трехсторонней саперной группой, действующей под руководством Объединенной комиссии."

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (374)
Теги:
Грузия, Абхазия


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