Две "пятилетки": Абхазия и Россия обсудили взаимодействие в экономике

О том, насколько плодотворно развиваются экономические отношения между Абхазией и Россией за 10 лет признания независимости республики и в каких вопросах еще предстоит найти точки соприкосновения, говорили на круглом столе в Сухуме в рамках конференции "10 лет признания: итоги и перспективы".

Бадрак Авидзба, Sputnik

Взаимовыгодные отношения

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, выступая на круглом столе сказал, что между Абхазией и Россией сложилось взаимовыгодное сотрудничество, он отметил, что Россия оказывает заметную финансовую помощь республике.

© Sputnik Томас Тхайцук Развитие экономики Абхазии и роль российских дотаций: Адгур Ардзинба дал интервью

"Это, безусловно, так, но товары мы покупаем тоже в Российской Федерации, если сравнивать цифры, то в 2017 году из России в Абхазию пришла финансовая помощь в пять с лишним миллиардов рублей, импорт товаров из России – 19 миллиардов. Более того, мы используем рубль Российской Федерации, для нас он является таким же товаром, как и все остальные, и это тоже является достаточно хорошим плюсом", — подчеркнул министр.

Продолжая свою мысль, Адгур Ардзинба отметил, что доступ к валютным рынкам также осуществляется через Россию.

"У нас в большом объеме покупают автомобили и иные товары, которые торгуются именно в валюте, а ее мы тоже покупаем на валютном рынке Российской Федерации. Поэтому экономические отношения Абхазии и России взаимовыгодные", — считает он.

Он с сожалением сказал, что за эти годы Абхазия не сформировала четкий план действий, который бы вне зависимости от жизненного цикла той или иной политической команды продолжался.

Торговые дела

О взаимодействии Абхазии и России в сфере торговли рассказал торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.

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"Я бы не стал подробно говорить о программе социально-экономического развития Абхазии, потому что, к моему сожалению, Минэкономразвития России и Торгпредство России в Абхазии исключены из процесса ее формирования, согласования, мониторинга и подведения итогов эффективности реализации программы. Но тем не менее я выскажу свое мнение, что по моему убеждению эта программа не развития, а программа поддержки", — сказал Владимир Некрасов.

В свое время это было необходимо, но на сегодня она себя изжила и требует пересмотра и новых подходов, считает он.

"Она должна соответствовать своему названию, именно программа развития, а не программа поддержки. По моему мнению, она себя изжила и требует пересмотра и новых подходов, тем более вы знаете, что она носила именно социальный аспект, по моему мнению, необходимо формировать ее по отраслевому принципу. Старшее поколение помнит, как в Советском Союзе развивались города, в пустое поле приходил проект, и вокруг этого завода, фабрики и так далее выстраивалась и вся инфраструктура, и школы, и детские сады", — рассказал Некрасов.

Владимир Некрасов обратил внимание на то, что российский экспортер чувствует себя в Абхазии комфортно, потому что отсутствует конкуренция.

"Для российского экспортера абхазский рынок комфортный, другое дело, что он маленький, и часто наш российский экспорт зависит больше от туристического сезона, чем больше туристов приезжают из России, тем больше российский экспорт", — отметил он.

У экспортеров продукции из Абхазии в Россию есть ряд серьезных проблем, заметил Некрасов.

"Все знают о том, что логистика торговли в России существенно изменилась, на месте базаров появились торговые сети. Торговая сеть России напрямую не работает с производителями, ей необходимы крупные объемы, поставки в срок в течение круглого года, без сбоев. Поэтому у абхазских экспортеров плодоовощной продукции, к сожалению, с течением времени позиции на рынке России ухудшаются", — сказал торгпред.

По его словам, необходимо создавать инфраструктуру в Абхазии для переработки продукции на месте и дальнейшей поставки на территорию России.

"Но для реализации такой задачи необходимо финансирование, и здесь два момента. Первый – это переориентация тех финансовых ресурсов, которые Россия выделяет в рамках помощи на окупаемые экономические проекты, и второй момент — это использование недавно созданного в России нового института поддержки экспорта", — отметил Некрасов.

Абхазия, продолжил он, испытывает большой дефицит финансовых ресурсов, особенно в "длинных" и "дешевых" деньгах.

"Здесь при желании можно было бы поискать возможность взаимодействия с российским экспортным центром, который предоставляет "длинные" и "дешевые" деньги", — подчеркнул он.

Бывший вице-премьер Абхазии Беслан Эшба сказал, что знаком с работой российского экспортного центра.

"Там есть нормативные пробелы, которые не позволяют в открытую работать с абхазскими предприятиями. В прошлые годы мы планировали провести бизнес-миссию на территории Абхазии, но не получилось этого сделать по ряду обстоятельств. Если была бы возможность под эгидой российского экспортного центра провести бизнес-миссию здесь и можно было бы в таком круглом столе пообщаться", — подчеркнул Беслан Эшба.

Заместитель торгового представителя Абхазии в России Алхас Барзания отметил, Торгпредство активно работает с субъектами Российской Федерации.

"Мы представляем наших экспортеров на территории Российской Федерации, у нас есть хорошая площадка в лице крупного оптово-розничного рынка в Москве. Наша продукция вызывает большой интерес во многих странах, мы можем представлять эксклюзивные продукты, пользующиеся огромным спросом, но, к сожалению, у нас нет больших объемов", — сказал Барзания.

Абхазская продукция пользуется спросом в субъектах России, в том числе на востоке страны, заместитель торгпреда отметил, что нужно создавать условия для того, чтобы расширять рынок сбыта продукции за счет открытия торговых домов Абхазии.

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Инвестиции

Говоря о российских инвестициях в Абхазии, то в этом вопросе есть проблемы, сказал торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов. По его мнению, необходимо пересмотреть нормативно-правовую базу.

"Российские инвесторы жалуются на то, что некоторые сферы вообще не регламентированы, а это соответственно позволяет чиновникам трактовать ту или иную ситуацию по-разному. Размытость и несовершенство законодательства отталкивает инвестора, он хотел бы знать четкие правила", — подчеркнул он.

Владимир Некрасов сказал, что стоит еще раз вернуться к вопросу либерализации вопрос продажи жилья.

"Я знаю, что в Абхазии идут довольно серьезные дискуссии по этому поводу, но для инвесторов это вопрос", — сказал торгпред.

Министр экономики Адгур Ардзинба отметил, что в Абхазии на приобретение, владение инвесторами зданий, сооружений коммерческой направленности никаких ограничений нет.

"Ограничения в Абхазии действуют только лишь на приобретение частного жилья, то есть домовладений. Кстати, есть ряд примеров, когда инвесторы являются собственниками тех или иных объектов возведенных или приобретенных", — отметил Ардзинба.

Продолжая свое выступление, Владимир Некрасов сказал, что в ближайшее время ждать крупных инвесторов из России в Абхазию не следует.

"Если мы говорим о привлечении инвесторов в ближайшей перспективе, то я думаю, что это мелкий и средний бизнес, граждане Российской Федерации хотели бы иметь свой бизнес здесь и жить при этом в Абхазии, а не управлять предприятием, находясь в России", — подчеркнул он.

Почему нет экономического всплеска © AFP 2018 / STR Карасин: Абхазия и Южная Осетия состоялись как государства

Заместитель главы администрации президента по экономическим вопросам Адгур Лушба сказал, что между Абхазией и Россией заключено много соглашений, которые развивают экономические отношения.

"Механизмов и рычагов много, структур много, а экономического всплеска нет, вопрос, где же причина? Есть много факторов, которые на это влияют. Мы все вышли из Советского Союза, где за нас думали, где был Госплан, где была централизация, соответствующие дотации тем территориям и регионам, которые сегодня создали независимые государства. Мы оказались в рыночных условиях, другие страны жили в условиях рыночной экономики не одну сотню лет, у них наработаны определенные традиции и отшлифована законодательная база", — сказал Лушба.

Абхазия и Российская Федерация идут по пути выработки своих традиций в рыночных условиях.

"Мы говорим, что хотим развивать туристическое направление, после признания независимости приток туристов увеличился, был определенный всплеск в 2015-2016 годах, но один только случай с туристами в Приморском в прошлом году сразу свели всю отрасль на нет. Это говорит о том, как эта сфера зависима от внешних и внутренних факторов", — отметил он.

Для экономического роста нужно ресурсное обеспечение, кадровый потенциал.

"Также важна экономическая грамотность населения, многим кажется, что бизнесом может заниматься любой, дай ему кредит и он создаст и рабочие места, и будет основой нашей экономики, это не совсем так. Я думаю, что на это тоже требуется определенное время, на это потребуются ресурсы, связанные с обучением людей", — сказал Адгур Лушба.

В этом процессе будут возникать собственные экономические традиции, уверен он.

Среди участников конференции ведущие политологи и политики из Абхазии, России, Германии, Великобритании, Швейцарии, Южной Осетии.

На Международной конференции "10 лет признания: итоги и перспективы" прошла презентация Международного движения PROAbkhazia. Цель объединения — популяризация и сохранение историко-культурного наследия Абхазии, продвижение туристического потенциала.

Конференция организована Министерством иностранных дел Абхазии.