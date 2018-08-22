Горсобрание не одобрило запуск частного автобуса на Старый поселок

Депутаты Сухумского городского Собрания так и не пришли к единому мнению и перенесли решение вопроса на неопределенный срок.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik, Астанда Ардзинба. Возможность запуска автобуса по маршруту Центральный рынок – Старый поселок обсудили в Сухумском городском Собрании на очередном заседании в среду 22 августа.

Инициировал обсуждение депутат Нарсоу Салакая, который предложил пустить в Старый поселок частный автобус. Пояснив, что у Сухумского АТП нет транспорта в рабочем состоянии.

"У нас проблема с транспортом в этом направлении. Жители просят как-то помочь. Я хочу запустить автобус в своем районе своими средствами и своими силами. Если вы как-то поспособствуете в этом, чтобы было законно, чтобы цены были установлены не произвольно, я с началом учебного года могу запустить 25-местный автобус", — сказал Салакая.

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Депутат пояснил, что особенно нуждаются в транспорте студенты, которым сложно попасть из района в университет и обратно. В направлении Старого поселка ездят пять маршрутных такси, но только до 16:00, вечером есть только один троллейбус, добавил Салакая. Автобус же в Старый поселок с рынка ездил еще несколько лет назад, но был снят с маршрута.

"Пассажиропотока не было, — объяснил начальник Сухумского АТП Леонид Шулумба, — этот автобус был абсолютно нерентабельным. Мне надо было его содержать, содержать водителя. Плановое задание невозможно было установить, зарплату не из чего было начислять".

Представитель АТП отметил, что без дотаций транспорт на этом направлении работать не сможет, а город, как это показал опыт, не найдет средств на автобус, который перевозит до десяти человек в день. По убеждению Шулумба, горожане предпочитают маршрутное такси и троллейбусы, и ему непонятно, зачем вводить на линию частный автобус.

"У меня есть что поставить, давайте поможем государственному предприятию. У вас все равно возникнет вопрос с рентабельностью. Вашему водителю из чего вы будете давать зарплату, он не заработает там ничего", — сказал Шулумба.

К общему знаменателю стороны так и не пришли, а решение вопроса отложили на неопределенное время.