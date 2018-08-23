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Московский Кремль. Угол Кремлевской набережной и площади Васильевский спуск. В центре - Беклемишевская башня.

Рауль Хаджимба и Владимир Путин встретятся в Москве

© Sputnik . Наталья Селиверстова
В Абхазии
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Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений.

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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 24 августа встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"В ходе переговоров Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений", — отмечается в сообщении.

Первая официальная встреча глав двух государств состоялась в ноябре 2014 года. Рауль Хаджимба и Владимир Путин подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве в сочинской резиденции Путина "Бочаров ручей" 24 ноября 2014 года. 

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Следующая встреча на высшем уровне состоялась 15 мая 2015 года, тогда президенты Абхазии и России обсудили двусторонние отношения в Сочи. Стороны рассмотрели взаимоотношения в торгово-экономической, правоохранительной и инвестиционной сферах, а также уделили особое внимание реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного президентами в ноябре 2014 года. 

Взаимодействие в сфере экономики и безопасности РФ и Абхазии Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили на встрече в Москве 18 февраля 2016 года.

Президент Абхазии и президент России провели встречу в Пицунде 8 августа 2017 года. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в области организации медицинского страхования граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии.



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