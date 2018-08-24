24 августа 1993 года: вышла брошюра, разоблачающая политику Грузии в Абхазии

Из газеты "Республика Абхазия"

"Абхазы – кто они?"

"По заказу ассоциации "Интеллигенция Абхазии" гагрской типографией напечатана и вышла в свет брошюра профессора, доктора исторических наук Юрия Воронова "Абхазы – кто они?". Это второе, дополненное издание. Первое издание брошюры появилось на прилавках магазинов Сухума в августе 1992 года. Банды Госсовета Грузии полностью изъяли и уничтожили эту работу, на страницах газеты "Демократическая Абхазия" она была подвергнута невежественной критике. Сегодня средства массовой информации Грузии, чтобы оправдать идею "территориальной целостности", пытаются всячески обосновать ее с исторической точки зрения. В этой связи брошюра профессора Юрия Воронова приобретает особенную актуальность. В ней последовательно освещены вопросы происхождения абхазов, их древней и самобытной истории. Интересен проведенный автором анализ демографической ситуации в Абхазии за последние 100 лет, который наглядно свидетельствует о том, что с 30-х годов насильственная грузинизация Абхазии стала одной из основных функций тоталитарной системы. В послесловии ко второму изданию автор описывает события, последовавшие в августе 1992 года… Работа рассчитана на широкий круг читателей. Следует отметить, что доходы от реализации брошюры ассоциацией "Интеллигенция Абхазии" будут использованы на общественные нужды".

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