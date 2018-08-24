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Юрий Николаевич Воронов

24 августа 1993 года: вышла брошюра, разоблачающая политику Грузии в Абхазии

© Фото : из архива Светланы Вороновой
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (376)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из газеты "Республика Абхазия"

"Абхазы – кто они?"

"По заказу ассоциации "Интеллигенция Абхазии" гагрской типографией напечатана и вышла в свет брошюра профессора, доктора исторических наук Юрия Воронова "Абхазы – кто они?". Это второе, дополненное издание. Первое издание брошюры появилось на прилавках магазинов Сухума в августе 1992 года. Банды Госсовета Грузии полностью изъяли и уничтожили эту работу, на страницах газеты "Демократическая Абхазия" она была подвергнута невежественной критике. Сегодня средства массовой информации Грузии, чтобы оправдать идею "территориальной целостности", пытаются всячески обосновать ее с исторической точки зрения. В этой связи брошюра профессора Юрия Воронова приобретает особенную актуальность. В ней последовательно освещены вопросы происхождения абхазов, их древней и самобытной истории. Интересен проведенный автором анализ демографической ситуации в Абхазии за последние 100 лет, который наглядно свидетельствует о том, что с 30-х годов насильственная грузинизация Абхазии стала одной из основных функций тоталитарной системы. В послесловии ко второму изданию автор описывает события, последовавшие в августе 1992 года… Работа рассчитана на широкий круг читателей. Следует отметить, что доходы от реализации брошюры ассоциацией "Интеллигенция Абхазии" будут использованы на общественные нужды".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (376)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


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