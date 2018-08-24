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Монтаж баннера с логотипом Победы на здании Совмина

Здание Совмина получит новую "мантию" ко Дню Победы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Подготовка к празднованию 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов проходит в Сухуме.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Установка баннера в честь 25-летия со дня Победы прошла у здания Совмина в Сухуме 24 августа.

"Происходит монтаж баннерной сетки у центрального здания Совмина. Решение было принято премьер-министром. Работа проводится в рамках мероприятий по подготовке ко Дню Победы, 30 сентября", — рассказал помощник премьер-министра Абхазии Роман Рязанцев.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба
Здание Совмина получит новую «мантию» к Дню Победы

Для установки баннера на здание Совмина была приглашена группа промышленных альпинистов из Сочи. По их словам, перед установлением полотна был обработан сам фасад здания.

"На данный момент мы зашиваем фасад здания баннерной сеткой ко Дню Победы с гербом Республики Абхазия и памятными датами. Самое сложное было снять аварийность здания, весь фасад обсыпается. Есть возможность обрушения на нас, поэтому надо было весь фасад обработать, чтобы начать работы", — объяснил руководитель группы Сергей Королек.

Размер праздничного баннера после завершения монтажных работ составит 2400 квадратных метров – это практически половина футбольного поля. Установка полотна заняла два дня, но работы продолжатся вплоть до 30 сентября. Праздничные баннеры покроют весь внешний фасад здания, включая боковые постройки.



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