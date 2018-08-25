Смена "лидеров": дорожная статистика за июль 2018 года

Бадри Есиава, Sputnik
Шокирующие результаты июня 2018 года, когда было выявлено 252 водителя в состояние алкогольного и иного вида опьянения, затмил июль. Второй месяц лета дал в статистику 290 случаев управления автомобилем в нетрезвом виде. Удивляет и то, что центральная трасса, которая в последнее время "оспаривала" статус лидера со столицей республики, опустилась в "пьяном" рейтинге сразу на несколько пунктов.
На этот раз первое место занял Гагрский район с 83 водителями подшофе, на втором расположился Гудаутский район с 78, и замыкает тройку Сухум с 70 зарегистрированными случаями управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Центральная трасса уже на пятой строчке.
Негласное звание самого трезвого района, наконец, вернул себе Ткуарчал. Там снова ни одного выпившего водителя за месяц.
Возраст самого старшего нетрезвого водителя тоже вырос – с 67 в июне до 73 в июле, а самому молодому было 19 лет.
Самыми злостными нарушителями оказались водители в возрасте от 35 до 40 лет – их в июле было 54 человека. "Серебро" и "бронзу" взяли автолюбители в возрасте от 30 до 35 лет и от 25 до 30 лет.
В общем числе оштрафованных за "пьянку" водителей снова попало несколько представительниц прекрасной половины человечества. Всего в июле их было трое возрасте 33, 38 и 43 лет.
При подготовке материала использованы данные из сводок, опубликованных на официальном сайте МВД Абхазии о проведении профилактических, рейдовых мероприятий всех структур МВД, отвечающих за порядок на дорогах и план "Безопасный город".