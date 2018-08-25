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Дорога

Смена "лидеров": дорожная статистика за июль 2018 года

CC0
В Абхазии
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Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в июле 2018 года на дорогах республики оштрафовали 290 водителей за езду в нетрезвом состоянии и составили более 4700 протоколов за нарушение ПДД.

Бадри Есиава, Sputnik

Шокирующие результаты июня 2018 года, когда было выявлено 252 водителя в состояние алкогольного и иного вида опьянения, затмил июль. Второй месяц лета дал в статистику 290 случаев управления автомобилем в нетрезвом виде. Удивляет и то, что центральная трасса, которая в последнее время "оспаривала" статус лидера со столицей республики, опустилась в "пьяном" рейтинге сразу на несколько пунктов.

На этот раз первое место занял Гагрский район с 83 водителями подшофе, на втором расположился Гудаутский район с 78, и замыкает тройку Сухум с 70 зарегистрированными случаями управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Центральная трасса уже на пятой строчке.

Статистика пьяного вождения с 1 по 31 июля 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 июля 2018 года

Негласное звание самого трезвого района, наконец, вернул себе Ткуарчал. Там снова ни одного выпившего водителя за месяц.

Возраст самого старшего нетрезвого водителя тоже вырос – с 67 в июне до 73 в июле, а самому молодому было 19 лет.

Самыми злостными нарушителями оказались водители в возрасте от 35 до 40 лет – их в июле было 54 человека. "Серебро" и "бронзу" взяли автолюбители в возрасте от 30 до 35 лет и от 25 до 30 лет.

Статистика пьяного вождения с 1 по 31 июля 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 июля 2018 года
Статистика пьяного вождения с 1 по 31 июля 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 июля 2018 года

В общем числе оштрафованных за "пьянку" водителей снова попало несколько представительниц прекрасной половины человечества. Всего в июле их было трое возрасте 33, 38 и 43 лет.

Статистика пьяного вождения с 1 по 31 июля 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 июля 2018 года

При подготовке материала использованы данные из сводок, опубликованных на официальном сайте МВД Абхазии о проведении профилактических, рейдовых мероприятий всех структур МВД, отвечающих за порядок на дорогах и план "Безопасный город".

Теги:
дорожная статистика, Абхазия


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