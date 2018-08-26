Юбилей признания: память первых президентов почтили в Абхазии

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В день признания государственной независимости Абхазии Российской Федерацией руководство и жители республики возложили цветы к Мемориалу славы и памятникам президентам – Владиславу Ардзинба и Сергею Багапш. Об этом сообщается на сайте информационного агентства Апсныпресс.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба: созданы условия, которые позволяют Абхазии развиваться

Президент Абхазии Рауль Хаджимба возложил цветы к Мемориалу первого президента республики Владислава Ардзинба в Эшере. В церемонии принял участие и спикер Народного собрания Валерий Кварчия.

"Сегодняшний день – очень важный в истории нашей страны. С признанием России перед Абхазией открываются большие перспективы в национальном развитии и в государственном строительстве", — отметил он.

Руководители государства также почтили память второго президента страны Сергея Багапша, при котором независимость Абхазии была признана Российской Федерацией и рядом Латиноамериканских стран. Церемония возложения цветов прошла в селе Джгярда.

В Сухуме традиционно возложили цветы к Мемориалу славы солдатам, погибшим в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

По словам российского политического деятеля Сергея Бабурина, признание независимости Абхазии стало важным международным политическим событием.

"Когда Российская Федерация признала независимость Абхазии, это был праздник не только для каждого абхазца и друзей Абхазии, но и для всех тех, кто понимает, что такое справедливость. Августовские события 2008 года для Южной Осетии и Абхазии были судьбоносными. Желаю сегодняшним политикам, государственным деятелям, всему народу Абхазии, чтобы горе больше не вернулось на абхазскую землю, а благополучие расширялось и укоренилось", — сказал политик.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, руководствуясь волеизъявлением осетинского и абхазского народов, положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года и другими международными актами объявил о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.