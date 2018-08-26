13:10 26 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.79
  • EUR78.41
Поиск
Возложение цветов в парке славы

Юбилей признания: память первых президентов почтили в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (19)
3710

Десятилетие международного признания независимости Абхазии отмечают в республике в воскресенье, 26 августа.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В день признания государственной независимости Абхазии Российской Федерацией руководство и жители республики возложили цветы к Мемориалу славы и памятникам президентам – Владиславу Ардзинба и Сергею Багапш. Об этом сообщается на сайте информационного агентства Апсныпресс.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Рауль Хаджимба: созданы условия, которые позволяют Абхазии развиваться

Президент Абхазии Рауль Хаджимба возложил цветы к Мемориалу первого президента республики Владислава Ардзинба в Эшере. В церемонии принял участие и спикер Народного собрания Валерий Кварчия.

"Сегодняшний день – очень важный в истории нашей страны. С признанием России перед Абхазией открываются большие перспективы в национальном развитии и в государственном строительстве", — отметил он.

Руководители государства также почтили память второго президента страны Сергея Багапша, при котором независимость Абхазии была признана Российской Федерацией и рядом Латиноамериканских стран. Церемония возложения цветов прошла в селе Джгярда.

В Сухуме традиционно возложили цветы к Мемориалу славы солдатам, погибшим в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

По словам российского политического деятеля Сергея Бабурина, признание независимости Абхазии стало важным международным политическим событием.

"Когда Российская Федерация признала независимость Абхазии, это был праздник не только для каждого абхазца и друзей Абхазии, но и для всех тех, кто понимает, что такое справедливость. Августовские события 2008 года для Южной Осетии и Абхазии были судьбоносными. Желаю сегодняшним политикам, государственным деятелям, всему народу Абхазии, чтобы горе больше не вернулось на абхазскую землю, а благополучие расширялось и укоренилось", — сказал политик.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, руководствуясь волеизъявлением осетинского и абхазского народов, положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года и другими международными актами объявил о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Темы:
Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (19)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Дело времени

    Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.

  • Карьер добычи камня, фото из архива
    Генералы карьеров

    Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.

  • Города мира. Амстердам
    Пора домой!

    Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.

  • Лебеди, проживающие в Столичном парке
    Лебединая верность

    Сотрудники центрального парка Астаны поделились историями о том, как пернатые обитатели столичного пруда поразили людей своей любовью и преданностью.

  • Установка камер фиксации нарушений ПДД в Бишкеке
    Неудачная попытка

    Министерство финансов Кыргызстана назвало возможную причину срыва онлайн-аукциона на реализацию проекта "Безопасный город".

  • Ежик, архивное фото
    Это вам не игрушка

    Карантин по бешенству объявлен под Гродно: ветеринары обнаружили болезнь у ежа, которого нашел местный житель и отнес поиграть внукам.

  • Пик Сомони, архивное фото
    Застряли в горах

    В Таджикистане 30 туристов, в том числе граждане России, не могут выехать со стоянки у горного пика Исмоила Сомони.

  • Рабочий на линии сборки на заводе по производству строительной техники
    Сделано в Узбекистане

    Узбекистан и Беларусь к приезду Александра Лукашенко в Ташкент запустят завод по производству дорожно-строительной техники.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Что-то пошло не так

    Почему в своей речи в честь Дня восстановления независимости республики президент Керсти Кальюлайд признала, что развитие Эстонии идет не совсем так, как хотелось бы?

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Дело времени

    Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.

  • Карьер добычи камня, фото из архива
    Генералы карьеров

    Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.

  • Города мира. Амстердам
    Пора домой!

    Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Подземный римский храм бога Митры в Лондоне
"Must see" от журнала Time: 12 мест, которые надо увидеть
Десять лет назад: как Абхазия праздновала признание независимости
Десять лет назад: как Абхазия праздновала признание независимости
Расходы жителей мегаполисов мира
Главные траты жителей мегаполисов мира

Соцсети

Sputnikabkhazia