Песни, танцы и национальная кухня: выставка сельхозпродукции открылась в Сухуме

Бадрак Авидзба, Sputnik
Национальный праздник
Площадь имени Сергея Багапш напоминала "Лыхнашта" или "Мыкуашта", где жители Абхазии традиционно празднуют значимые события для республики. Отличие заключалось лишь в том, что не было плетенных апацх на зеленой поляне, вместо них вокруг площади были сооружены павильоны, внутри которых столы буквально ломились от национальных блюд.
Гости праздника поочередно заходили в каждый павильон, угощались разнообразными закусками, произносили тосты, держа в руке черное или белое вино, в зависимости от предпочтений, либо выпивали рюмочку чачи, пожелав народу Абхазии процветания.
"Наш народ столетиями добивался возможности жить на свой земле свободно, не завися ни от кого. Наши предки и наше поколение боролось, чтобы люди всех национальностей, кто считает Абхазию своей родиной, могли спокойно жить, не опасаясь за свой язык, культуру, да и за свою жизнь", — сказал житель села Лыхны Юрий Дзидзария.
Он подчеркнул, что несмотря на трудности, которые есть в республике, признание независимости открыло возможность развиваться и идти к лучшему будущему. Поздравить собравшихся на площадь пришел и президент Абхазии Рауль Хаджимба.
С песнями и танцами
Поздравления друг другу участники праздника произносили под звуки национальной музыки, многие демонстрировали свои умения в танце. Районные и столичные творческие коллективы исполняли всеми любимые песни.
"Этот праздник отмечают не только в Абхазии, во всех местах, где проживает абхазская диаспора, родственные нам народы Северного Кавказа. Мы будем еще отмечать 25-летие Победы в Отечественной войне, желаю всем жителям Абхазии мира и спокойствия", — отметил житель Пицунды Анатолий Сабуа.
Среди гостей празднования 10-летия признания независимости было много туристов из России.
"Мы часто приезжаем в Абхазию, любуемся красотами республики, и каждый раз для нас открывается что-то новое. Сегодня здесь все организовано хорошо, очень красивая музыка и танцы, и, конечно же, угощения как всегда самые вкусные", — сказала туристка из Краснодара Дина Васильева.
Новость о том, что Россия признала независимость Абхазии настигла Ардонбея Гемуа по пути из России в республику.
"Мне из Белоруссии позвонил один мой друг и спросил, где я нахожусь, я ответил, что по пути в Абхазию, и он мне сообщил о том, что Россия признала Абхазию. Сначала я не поверил, у меня мурашки пошли по коже, в этот день произошло историческое событие. С тех пор прошло 10 лет и я хочу сказать, что развитие республики идет хорошими темпами", — считает он.
Дамей Джения из города Гагра ровесник признания независимости Абхазии, он родился в 2008 году.
"Мне много рассказывали про признание Абхазии, хочу поздравить всех жителей с этим праздником. Хочу, чтобы в Абхазии всегда было спокойно, чтобы никогда не было войны", — отметил Дамей.
26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.