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Выставка сельхозпродукции

Песни, танцы и национальная кухня: выставка сельхозпродукции открылась в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (24)
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В День 10-летия признания независимости Абхазии Россией на площади Сергея Багапш в Сухуме открылась выставка сельхозпродукции, в которой приняли участие представители всех районов республики.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Национальный праздник

Площадь имени Сергея Багапш напоминала "Лыхнашта" или "Мыкуашта", где жители Абхазии традиционно празднуют значимые события для республики. Отличие заключалось лишь в том, что не было плетенных апацх на зеленой поляне, вместо них вокруг площади были сооружены павильоны, внутри которых столы буквально ломились от национальных блюд.

Выставка сельхозпродукции
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка сельхозпродукции

Гости праздника поочередно заходили в каждый павильон, угощались разнообразными закусками, произносили тосты, держа в руке черное или белое вино, в зависимости от предпочтений, либо выпивали рюмочку чачи, пожелав народу Абхазии процветания.

Выставка сельхозпродукции
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка сельхозпродукции

"Наш народ столетиями добивался возможности жить на свой земле свободно, не завися ни от кого. Наши предки и наше поколение боролось, чтобы люди всех национальностей, кто считает Абхазию своей родиной, могли спокойно жить, не опасаясь за свой язык, культуру, да и за свою жизнь", — сказал житель села Лыхны Юрий Дзидзария.

Выставка сельхозпродукции
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка сельхозпродукции

Он подчеркнул, что несмотря на трудности, которые есть в республике, признание независимости открыло возможность развиваться и идти к лучшему будущему. Поздравить собравшихся на площадь пришел и президент Абхазии Рауль Хаджимба.

С песнями и танцами

Поздравления друг другу участники праздника произносили под звуки национальной музыки, многие демонстрировали свои умения в танце. Районные и столичные творческие коллективы исполняли всеми любимые песни.

Выставка сельхозпродукции
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка сельхозпродукции

"Этот праздник отмечают не только в Абхазии, во всех местах, где проживает абхазская диаспора, родственные нам народы Северного Кавказа. Мы будем еще отмечать 25-летие Победы в Отечественной войне, желаю всем жителям Абхазии мира и спокойствия", — отметил житель Пицунды Анатолий Сабуа. 

Среди гостей празднования 10-летия признания независимости было много туристов из России.

"Мы часто приезжаем в Абхазию, любуемся красотами республики, и каждый раз для нас открывается что-то новое. Сегодня здесь все организовано хорошо, очень красивая музыка и танцы, и, конечно же, угощения как всегда самые вкусные", — сказала туристка из Краснодара Дина Васильева.

Выставка сельхозпродукции
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка сельхозпродукции

Новость о том, что Россия признала независимость Абхазии настигла Ардонбея Гемуа по пути из России в республику.

"Мне из Белоруссии позвонил один мой друг и спросил, где я нахожусь, я ответил, что по пути в Абхазию, и он мне сообщил о том, что Россия признала Абхазию. Сначала я не поверил, у меня мурашки пошли по коже, в этот день произошло историческое событие. С тех пор прошло 10 лет и я хочу сказать, что развитие республики идет хорошими темпами", — считает он.

Дамей Джения из города Гагра ровесник признания независимости Абхазии, он родился в 2008 году.

"Мне много рассказывали про признание Абхазии, хочу поздравить всех жителей с этим праздником. Хочу, чтобы в Абхазии всегда было спокойно, чтобы никогда не было войны", — отметил Дамей.

Выставка сельхозпродукции
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка сельхозпродукции

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Темы:
Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (24)


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