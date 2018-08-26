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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов

Бибилов: народ Абхазии отстоял свое право на свободную и мирную жизнь

© Sputnik Наталья Айриян
В Абхазии
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Темы:
Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (24)
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Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил народ Абхазии с Днем признания независимости.

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Глава Южной Осетии поздравил главу и народ Абхазии с 10-ой годовщиной признания независимости республики Россией, сообщается на официальном сайте президента.

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"26 августа 2008 года – одна из судьбоносных дат в истории наших государств. Именно в этот день десять лет назад, учитывая свободное волеизъявление народов наших республик, руководством Великой России было принято историческое решение о признании независимости наших стран", — говорится в сообщении.

Бибилов отметил значимость нынешнего юбилея.

"С честью выстояв в тяжелейших условиях, защитив свободу с оружием в руках, народ Республики доказал жизнеспособность своей государственности, проявив несгибаемую волю и твердую веру в победу", — добавил глава Южной Осетии.

По словам Бибилова, историческое признание суверенитета Абхазии со стороны России открыло новую страницу в истории страны и государственно-политических отношений между Россией, Абхазией и всем мировым сообществом.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Темы:
Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (24)


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