Бибилов: народ Абхазии отстоял свое право на свободную и мирную жизнь

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Глава Южной Осетии поздравил главу и народ Абхазии с 10-ой годовщиной признания независимости республики Россией, сообщается на официальном сайте президента.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба: созданы условия, которые позволяют Абхазии развиваться

"26 августа 2008 года – одна из судьбоносных дат в истории наших государств. Именно в этот день десять лет назад, учитывая свободное волеизъявление народов наших республик, руководством Великой России было принято историческое решение о признании независимости наших стран", — говорится в сообщении.

Бибилов отметил значимость нынешнего юбилея.

"С честью выстояв в тяжелейших условиях, защитив свободу с оружием в руках, народ Республики доказал жизнеспособность своей государственности, проявив несгибаемую волю и твердую веру в победу", — добавил глава Южной Осетии.

По словам Бибилова, историческое признание суверенитета Абхазии со стороны России открыло новую страницу в истории страны и государственно-политических отношений между Россией, Абхазией и всем мировым сообществом.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.