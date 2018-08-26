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Фотовыставка Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова посвященная десятилетию признания независимости

Сто снимков новейшей истории: в Сухуме открылась выставка абхазских фотографов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (24)
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Выставка "Праздник признания" составлена из 100 работ фотографов и посвящена истории послевоенной Абхазии, основным политическим и культурным событиям.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка абхазских фотографов Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова в честь десятилетия признания независимости Абхазии Российской Федерацией прошла в Центральном выставочном зале Сухума 26 августа.

Открыла фотовыставку министр культуры и историко-культурного наследия Эльвира Арсалия. По ее словам, фотографии рассказывают о важном этапе в истории Абхазии, о событиях, предшествовавших Международному признанию республики.

"За каждой фотографией стоит событие. Наши авторы смогли собрать уникальный материал, к которому еще долгое время будут обращаться наши историки и исследователи. Многие из этих фотографий стали символом своего времени и остались в памяти многих людей", — сказала министр.

Фотографии в хронологическом порядке рассказали посетителям о новейшей, послевоенной истории Абхазии. 25 лет кадр за кадром фотографы попытались запечатлеть наиболее важные события в стране – от первой послевоенной встречи Владислава Ардзинба с Борисом Ельциным в августе 1993 года до победы сборной Абхазии в Чемпионате мира по футболу CONIFA в 2016 году.

Фотовыставка Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова посвященная десятилетию признания независимости

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Фотовыставка Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова посвященная десятилетию признания независимости

"Одно из самых важных этапов в нашей истории – признание независимости, но до этого было много других важных событий. Мы с Ибрагимом отражали все в оперативном порядке, все было не спонтанно и в то же время активно, мы снимали день и ночь. Тут минимум снимков, которые можно было повесить. Сами кадры говорят за себя, мы обязаны были показать все", — рассказал о выставке один из авторов Владимир Попов.

Эмоции и достижения абхазского народа очень подробно передаются через призму объектива. Пережитки войны, первые шаги на пути восстановления, незажившие раны и радостные эмоции от долгожданного признания – обо всем поведают работы фотографов.

Фотовыставка Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова посвященная десятилетию признания независимости

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Фотовыставка Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова посвященная десятилетию признания независимости

По словам одного из посетителей выставки, журналиста Инала Хашиг, детали на фотографиях очень подробно передают атмосферу послевоенной Абхазии.

"На этих фотографиях отображено все, через что прошел народ Абхазии после войны. Не только радостные эмоции, но и трудности. Вот, посмотрите на фотографию со встречи Ардзинба с Березовским. Она была сделана в 1997 году, когда страна находилась в блокаде. Если присмотреться, можно увидеть, как на столе стоят принесенные из дома советские стаканы, домашние фрукты, сладости. Ведь тогда даже для того чтобы накрыть стол, у государства не было лишних денег", — поделился наблюдениями Хашиг.

Особое место фотографы выделили теме освобождения Кодорского ущелья. Заброшенные грузинские базы, символика, флаги и даже оставленные на ветке носки грузинских солдат с американским флагом.

Фотовыставка Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова посвященная десятилетию признания независимости

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Фотовыставка Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова посвященная десятилетию признания независимости

Фотографы попытались через детали передать атмосферу тех важных исторических событий, но сами остались в тени. Ни одна из ста представленных фотографий не была подписана. Остается лишь гадать, кому принадлежит фотоистория.

"Я считаю, что фотография должна рассказывать сама за себя. Она должна вызывать либо радость, либо удивление, либо слезы. Если фотография ничего не дает и люди на нее не реагируют, от того что ты ее подпишешь эффекта не будет. Фотография должна удивлять", — сказал гость выставки, президент Гильдии профессиональных фотографов СМИ России Сергей Лидов.

Фотовыставка Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова посвященная десятилетию признания независимости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фотовыставка Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова посвященная десятилетию признания независимости

Фотовыставка абхазских фотографов Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова в честь десятилетия со Дня признания независимости Абхазии Российской Федерацией продлится в ЦВЗ до 5 сентября. В октябре фотографии будут представлены на форуме журналистов "Вся Россия" в Сочи.

Темы:
Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (24)


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