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Форсирование реки Гумисты. Июль 1993 г.

26 августа 1993 год: под Сухумом погибли два юных героя Абхазии

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (378)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Столица Абхазии по-прежнему в руках грузинских войск. Но жителей Абхазии не покидала надежда на освобождение республики.

"Сердца сухумских ребят горели жаждой мести за раны, нанесенные городу, за осквернение его памятников, за слезы матерей, за погибших друзей, братьев, сестер… Сухум ждал своих сыновей и они шли к нему, смотря смерти в лицо, не щадя свои молодые жизни. На пути к родному городу сложили свои юные головы два неразлучных друга Арзамет Тарба и Зураб Агрба. Арзик и Зюба – так их ласково называли родные и близкие. Они не добежали, не дошли до своих домов, но приблизили еще на один шаг день освобождения любимого города. Не было дня с начала войны, чтобы Арзик не тосковал по родному дому. Эти два понятия – город и дом – слились для него воедино. Бывало ночами он, как маленький ребенок, шептал: "Домой хочу – в Сухум, в Сухум, в Сухум!". – От дома ничего не осталось, все разграблено… – говорила ему мать. – Пусть все разграблено, но ведь остались же родные улицы и небо!

Мужеству Арзамета Тарба, Зураба Агрба в этом бою поражались такие смелые ребята, как Геннадий Маргания, Руслан Ладария – воины, прошедшие Афганистан. Арзамет, сняв пулемет с подбитого им танка, сражался отчаянно. Друзья просили его беречь себя, но он с улыбкой говорил, что грузинская пуля его не возьмет. Но пуля нашла его. С криком Зюба бросился к нему на помощь и был убит. Там они и были похоронены – в черте Сухума. Дневник Арзамета Тарба открывается мыслями Паскаля: "Если тебя никогда не существовало, то тебя никогда и не будет, а если ты был, то должен снова быть", пишет газета "Республика Абхазия".

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Темы:
"413 дней" (378)


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