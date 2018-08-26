Юбилей признания: в Абхазском драмтеатре прошел торжественный вечер

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное мероприятие, посвященное 10-летию признания независимости Абхазии Российской Федерацией, состоялось в Абхазском государственном драматическом театре в воскресенье 26 августа.

В начале торжественного вечера почетный караул вынес государственные флаги Абхазии и России, затем прозвучали гимны двух стран, после чего с поздравительной речью выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торжественный вечер в Абхазском драмтеатре

"Мы долго и упорно шли к признанию. Даже в самые сложные времена, когда страна, победившая в кровопролитной войне, находилась в разрухе и блокаде, и мы с трудом выживали физически, ни у кого не вызывал сомнений избранный курс на строительство суверенного и независимого государства. Народ и руководство страны были едины в ясном понимании ключевой значимости поставленных политических целей", — отметил глава государства.

Большая заслуга в деле достижения признания и восстановления территориальной целостности Абхазии принадлежит второму президенту Абхазии Сергею Багапш подчеркнул Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торжественный вечер в Абхазском драмтеатре

"Международное признание определило качественно новый этап в развитии нашей страны. Абхазия значительно преобразилась, были кардинально решены вопросы безопасности, произошли заметные изменения в сфере экономического и социального развития, улучшилась ситуация в области образования, здравоохранения и культуры, существенно укрепилось законодательство, реализованы крупные инфраструктурные проекты", — сказал президент.

Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания России Ольга Тимофеева зачитала поздравительный адрес президента России Владимира Путина.

"В десятую годовщину признания независимости вашей страны, хотел бы передать вам сердечный привет и самые добрые пожелания. За прошедшее десятилетие Абхазия прошла большой путь становления государственности, значительные успехи достигнуты в республике в сфере социально-экономического развития. Хотел бы подтвердить, что Российская Федерация будет и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении задач государственного строительства, а также в обеспечении национальной безопасности", — говорится в частности в поздравлении Владимира Путина.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов также прислал поздравительный адрес руководству и народу Абхазии.

"Нынешний юбилей является особенно значимым, с честью выстояв в тяжелых условиях, защитив свободу с оружием в руках, народ Абхазии доказал жизнеспособность своей государственности", — говорится в поздравлении.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торжественный вечер в Абхазском драмтеатре

Торжественный вечер продолжился выступлениями танцевальных и песенных коллективов. Мероприятия, посвященные 10-летию признания независимости Абхазии, продолжатся на набережной столицы, где пройдет концерт, завершится день праздничным салютом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торжественный вечер в Абхазском драмтеатре

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.