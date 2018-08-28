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Учащаяся заходит в дверь автобуса

28 августа 1993 года: начало учебного года в абхазских школах перенесли на октябрь

© Sputnik . И. Зотин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (380)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Учитывая военное положение в Абхазии и необходимость тщательной подготовки учебных заведений, Совет Министров республики перенес начало учебного года в школах Абхазии с 1 сентября на 1 октября 1993 года.

"Министерству образования и культуры, Абхазскому госуниверситету, всем руководителям учебных заведений указано провести все мероприятия для обеспечения начала учебного года с 1 октября текущего года", – передает газета "Республика Абхазия" 28 августа 1993 года.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (380)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


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    В Дубае откроется Торговый дом Азербайджана. Его задачами станет налаживание контактов с экспортерами и пропаганда туризма.

  • Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в парламенте (5 июня 2018). Еревaн
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    Сват экс-президента Армении Сержа Саргсяна и бывший глава медцентра "Григор Лусаворич" Ара Минасян подал в суд на министра здравоохранения.

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