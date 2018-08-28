28 августа 1993 года: начало учебного года в абхазских школах перенесли на октябрь

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Учитывая военное положение в Абхазии и необходимость тщательной подготовки учебных заведений, Совет Министров республики перенес начало учебного года в школах Абхазии с 1 сентября на 1 октября 1993 года.

"Министерству образования и культуры, Абхазскому госуниверситету, всем руководителям учебных заведений указано провести все мероприятия для обеспечения начала учебного года с 1 октября текущего года", – передает газета "Республика Абхазия" 28 августа 1993 года.

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