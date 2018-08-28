Код да Винчи: абхазский след в судьбе итальянского художника

О том, как бывший министр иностранных дел Абхазии, ученый Вячеслав Чирикба заинтересовался загадкой Леонардо да Винчи, какой абхазский след он нашел в судьбе итальянского художника и какое будущее ждет гипотезу дипломата из Абхазии, читайте в материале Sputnik.

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Леонардо да Винчи оставил много загадок после себя. Стоит ли говорить, сколько ученых ломали головы над расшифровкой Джоконды или выяснением фактов из биографии Леонардо?

Еще один шаг к расшифровке кода да Винчи сделал бывший министр иностранных дел Абхазии, ученый Вячеслав Чирикба. В июне 2018 года в свет вышла книга под названием "Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи?". В ней Чирикба исследует абхазские корни матери Леонардо.

© AFP 2018 / GABRIEL BOUYS Раскрыта тайна самой дорогой картины Леонардо Да Винчи

С чего все началось?

"Искусством интересуюсь с детства. Леонардо да Винчи привлек внимание в 14 лет, – поэтапно рассказал о своем научном интересе автор исследования Вячеслав Чирикба. – Тогда посмотрел итальянский многосерийный биографический фильм "Леонардо да Винчи" и проникся уважением и восхищением к этой гигантской фигуре – полимат, который был гениален во многих областях. Меня поразила способность одного человека быть гениальным, великим в разных областях".

Примерно шесть лет назад на телеканале Discovery Чирикба увидел передачу о матери Леонардо да Винчи Катерине. Из нее абхазский дипломат и узнал о том, что Катерина была рабыней.

"Я совершенно ничего не знал об этом, – признается он. – Потом читал литературу по истории Абхазии, работы Резо Кация по генуэзским колониям в Абхазии. У Абхазии были очень интересные связи с Италией. Черное море в период итальянской колонизации называли Генуэзским озером, настолько было сильно их влияние здесь с ХIII по ХVI век".

Так у Чирикба закралась мысль, что мать да Винчи могла бы быть рабыней из Абхазии или же из Черкесии.

"На черноморском побережье было 39 факторий, из них 19 в Абхазии. Главным экспортом, к сожалению, были белые рабы, которые поставлялись на рынки Италии, Испании, Египта и Сирии. Спусковым крючком для меня было то, что я прочитал в одной книге о Катерине абхазке, Катерине абгази, которая жила во Флоренции и была домашней рабыней, служила в доме у нотариуса, а отец Леонардо да Винчи был нотариусом. Катерина абхазка появилась в доме у нотариуса за три года до рождения Леонардо, это зерно этой гипотезы. Это историческое эссе, в котором одна из самых многообещающих версий. Большая вероятность того, что она была с побережья Кавказа, гипотеза, которая имеет большие шансы быть обоснованной", – рассказал Чирикба.

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Тема открыта – загадка продолжает существовать

Книга абхазского дипломата строится лишь из одних предположений. Пока тема Леонардо да Винчи открыта, считает автор, загадка будет существовать.

"Информация была почерпнута из Флорентийских архивных документов. Конечно, все это предположения. Я не уверен в этом. Это историческое эссе. Поскольку тема открыта, загадка существует. Это одна из версий. Конечно, есть и другие версии. Недавно профессор Мартин Кемп опубликовал книгу о Джоконде, который говорит, что возможно Катерина была его матерью, – приводит пример Чирикба. – Опять же, только "возможно". Нет документов, которые подтверждали бы связь этой девушки с да Винчи. Просто предположение. То есть существует множество версий, но ни одна из них не является сколько-нибудь убедительной".

© Sputnik . Владимир Федоренко Картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувре

Вячеслав Чирикба уверен, абхазский след матери Леонардо вполне мог бы быть.

"Эта одна из самых интересных и многообещающих для меня версий. Во времена Леонардо да Винчи большинство рабов в Италии были женщины и большинство из Абхазии и Черкесии. Кстати, известны отпечатки пальцев Леонардо да Винчи на его работах и документах. По ним один из итальянских антропологов сделал вывод, что скорее всего, мать художника была с Востока. Гипотеза имеет много шансов на существование. Сейчас работает большая группа британских и итальянских генетиков, историков над поиском генетического материала Леонардо да Винчи и его семьи. Если будут найдены останки Леонардо да Винчи, то можно использовать современные методы этно-генетики, выяснить генотип его матери по материнской ДНК, которая содержится в его останках. Можно будет хотя бы доказать, что она была из того или иного региона. То есть гипотеза может быть либо доказана, либо опровергнута", – добавил Чирикба.

Другие вопросы

В своей книге Вячеслав Чирикба ищет не только абхазский след, но и анализирует картины художника.

"У него часто на картинах бывает горный пейзаж. Например, даже на картине "Мадонна с младенцем". Я бывал в тех местах, где жил Леонардо, где жила его мать. И понял, что он писал вещи, которые видел своими глазами. Он не выдумывал их. Но не всегда так было. В других картинах, чтобы создать драматический эффект, он выдумывал пейзажи. У Леонардо можно встретить высокие горы, покрытые снегом. Возможно, это тоже аллюзия к происхождению матери с Кавказа. В его черновике сделан набросок горы, которую он считал горой Кавказа", – отметил он.

© Sputnik . Игорь Костин Репродукция картины "Мадонна Литта"

Вячеслав Чирикба склоняется к тому, что книга получилась детективной на широкий круг читателей.

"Конечно, очень много материала для размышлений. Можно тут много интерпретировать. Но моя интерпретация такая. Ее можно и критиковать, и обсуждать", – резюмировал он.

Вячеслав Чирикба возглавил внешнеполитическое ведомство Абхазии в октябре 2011 года. Был Полномочным представителем Республики Абхазия в странах Западной Европы, а затем Чрезвычайным послом Республики Абхазия в странах Западной Европы. Возглавлял делегации Абхазии на международных Женевских дискуссиях. Чирикба имеет степень доктора филологических наук и звание профессора. Он действительный член Академии наук Абхазии и член Европейского общества кавказоведов (SCE), преподаватель Абхазского госуниверситета.

Над книгой "Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи?" Чирикба работал с 2015 года. Книга вышла в свет в июне 2018 года.