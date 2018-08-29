"Вернулись" из Австрии: родственники узнали о судьбе погибших в Великой Отечественной

Журналист из Москвы Роберт Авджян в Австрии принимал участие в поисковых операциях пропавших без вести во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, где узнал о захоронениях выходцев из Абхазии.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Весточка с фронта

Руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов рассказал, что в 2012 году обнаружил могилы жителей Абхазии на кладбище в столице Австрии Вене.

"Пришлось проделать долгий путь между Абхазией и Австрией для того, чтобы вручить сегодня документы родственникам тех красноармейцев, которые покоятся в Австрии. Потребовалось заниматься розыском этих людей", — рассказал Скворцов.

Проект "Возвращение имени" востребован, и каждая семья стремится узнать о судьбе родных людей, которые пропали без вести во время Великой Отечественной, отметил он.

Роберт Авджян рассказал, что решение о поиске пропавших во время Великой Отечественной войны он принимал самостоятельно.

"В 2012 году я отправился в Австрию, там находится печально известный концлагерь Маутхаузен, мы посетили столицу Австрии Вену, в городе есть огромное кладбище, на котором захоронены советские солдаты, которые освобождали Вену", — подчеркнул журналист.

Среди погибших освободителей Австрии Роберт Авджян нашел выходцев из Абхазии.

"В частности, там захоронен Агрба Н. И. на сегодняшний день мы не смогли выяснить кто это, поэтому, пользуясь случаем, озвучиваю его фамилию. В городе Маутхаузен захоронена Мария Кайтан из Абхазии, также Андрей Аршба, опять же, пользуясь случаем, хотелось бы донести эту информацию, но это мог быть не Андрей Аршба, а Алексей, потому что партийных сразу расстреливали, и чтобы скрыть информацию, немцы меняли имя или фамилию. В архиве Минобороны России есть очень схожий человек, но его зовут Алексей", — сказал журналист.

В городе Эбензее похоронен Семен Агрба, сообщил Роберт Авджян. Журналист также отметил, что родственники могут поехать в места, где похоронены их предки, и поклониться их памяти.

Только в одном Эбензее погибло и захоронено, по данным австрийской стороны, более двух тысяч советских солдат.

"Мне предоставили список, в котором примерно полторы тысячи солдат. Информация о пятистах военных пока не доступна, в архивах ведется постоянная работа", — отметил он.

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Память о предках

До того как московский журналист узнал об обстоятельствах гибели Семена Агрба, его племянник Алексей Агрба знал о том, что родственник воевал на Украинском фронте во время Великой Отечественной войны и пропал без вести.

"Мой отец ушел на фронт со своими двумя младшими братьями, вернуться с войны смог только отец, остальные братья считались пропавшими без вести. Одного из них, среднего по возрасту, нашли несколько лет назад в Керченском проливе, по поводу Семена информацию мы получили сейчас, он был без вести пропавшим. Мы не знаем, как он попал в Австрию, воевал он на Украине, мы знаем, что он был ранен и лежал в госпитале в Черниговской области", — рассказал Алексей.

У Семена Агрба родилась дочь на Украине, связь с которой семья постоянно поддерживала, рассказал он.

"Она приезжала в Сухум, даже училась в педагогическом институте в столице, потом уехала на Украину, ее сын сейчас живет в Киеве", — отметил Алексей Агрба.

Однофамилец Марии Кайтан Шандор поблагодарил Роберта Авджяна и проект "Возвращение имени" за проделанную работу и выразил надежду на то, что найдутся прямые родственники считавшейся без вести пропавшей участницы Великой Отечественной войны.

Затем родственникам и однофамильцам вручили документы из концлагерей Австрии, в которых есть информация по считавшимся без вести пропавшими.

Во время Великой Отечественной войны в немецкий плен попали шесть миллионов солдат и офицеров Красной армии, в том числе женщины и подростки в звании "Сын полка". 800 000 осталось в Западной Европе после освобождения в 1945 году.

Более пяти миллионов человек погибло. В их числе и жители Абхазии. По решению советской власти все сведения о военнопленных были засекречены. Их родные: матери, отцы, сестры и братья, жены и дети на основании извещения военкоматов все это время знали только то, что их родственники "пропали без вести".

Совместно с Министерством обороны Абхазии этот проект проводится уже два года. Из общего списка пропавших в концлагерях в количестве 330 человек удалось найти более 100 семей. Поиск пропавших продолжается почти ежедневно.

Смысл инициативы в том, чтобы устранить историческую несправедливость и вернуть забытое имя человека его родственникам в жизнь.