Найти "голову оленя": проект для журналистов SputnikPro открылся в Сухуме

SputnikPro – это серия уникальных мастер-классов от лучших российских медиа-менеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ для руководителей и представителей СМИ и пресс-служб, пресс-секретарей.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Познакомиться с опытом

Для чего проводится образовательный проект SputnikPro, рассказал руководитель информационного агентства и радио Sputnik Абхазия Руслан Бганба.

"Мы рады представить медиа сообществу Абхазии уникальную возможность познакомиться с опытом и технологиями международного информационного агентства Sputnik. Мы и раньше проводили семинары и мастер-классы в странах нашего присутствия, но они не носили постоянный и программный характер. Эти встречи показали, что есть запрос на профессиональный диалог и интерес к новым решениям в сфере электронных СМИ", — отметил он.

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Проект SputnikPro состоит из серии мастер-классов от ведущих российских медиа-менеджеров и журналистов. Образовательный проект для журналистов и пресс-секретарей SputnikPro проходит в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия с 30 по 31 августа.

Мастер-класс

Образовательный проект открылся мастер-классом руководителя учебных программ МИА "Россия сегодня" Олега Щедрова "Как рассказать историю, чтобы ей заинтересовались современные медиа. Как сделать ваши новости популярными" для журналистов, пресс-секретарей и пресс-служб.

Тема мастер-класса вызвала большой интерес работников медиа пространства республики, пресс-центр Sputnik был заполнен журналистами и пресс-секретарями.

Во время мастер-класса опытный журналист Олег Щедров рассказал, как меняются современные СМИ и как работать в сегодняшнем мире информации, особенно учитывая развитие интернета.

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Приводя различные примеры из своего многолетнего опыта работы, журналист говорил о том, какую информацию ждут журналисты от пресс-служб, и заметил важность того, что сообщения должны быть просты для понимания читателей и для работников редакций.

Кроме того, он заметил насколько важно рассказывать о деятельности того или иного ведомства, избегая специфического профессионального языка, что пресс-секретари сами должны быть заинтересованы в том, чтобы читатели получали информацию, которую они понимали бы.

"Очень важно, что то, о чем мы с вами разговариваем, было для вас актуальным и интересным, чтобы вы могли это использовать в работе сразу после занятия", — отметил Олег Щедров.

Современный читатель, журналист не понимает профессионального жаргона, именно по этой причине пресс-службы должны давать информацию, которая не будет вызывать дополнительных вопросов, отметил он.

"Журналист — это ваш читатель, его задача — написать заметку, которую прочитает его подписчик, поэтому он к вам приходит в роли читателя", — считает Щедров.

Участники мастер-класса живо реагировали на рассказы мастера и задавали различные вопросы. Олег Щедров в течение двух часов, отведенных на мастер-класс, говорил о том, что нужно сделать, чтобы написанный материал стал интересным.

© Sputnik / Томас Тхайцук Образовательный проект - SputnikPro. Лекция Олега Щедрова

Для большего понимания он привел пример того, что читатель – это девушка, которая проходит мимо автора статьи, который сидит на скамье в парке, и чтобы она не прошла мимо, надо привлечь ее внимание. Сделать это можно интересным заголовком материала. Важно, чтобы читатель открыл материал, но этого недостаточно, читатель должен остаться, а это можно сделать, если рассказать привлекательную историю, если этого не сделать, то девушка уйдет.

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Современный мир СМИ очень разнообразен, и заполучить своего читателя очень не просто, а если он пришел на сайт, то его обязательно надо удержать, считает журналист.

"В советское время я полгода копил деньги на новый телевизор, потом пошел в магазин — там стояло четыре телевизора, три черно-белых и один цветной, я не страдал от большого выбора, взял тот, на который хватило денег, и ушел", — сказал он.

Журналист рассказал, что полтора года назад он пришел в магазин, чтобы купить новый пылесос.

"Там стояли четыре полки пылесосов, маленькие, большие и так далее, и вы думаете, что я почувствовал себя счастливым? Я не специалист по пылесосам, и сделать выбор было очень трудно", — сказал Щедров, сравнивая свой личный опыт с тем, что происходит в СМИ.

После мастер-класса участники делились своими впечатлениями от рассказанного Олегом Щедровым.

Как сделать материал интересным

Олег Щедров рассказал о важности найти угол подачи материала, чтобы он был интересен читателям.

"Мы встретились с приятелем на улице, и я ему рассказал о том, что наш друг Вася женился. Человек задает мне резонный вопрос, ну и что? А если бы я сказал, что Вася женился на женщине, которая на 25 лет старше его, в этом случае появляется интерес", — сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Образовательный проект - SputnikPro. Лекция Олега Щедрова

Найти в обычных вещах нечто интересное – залог журналистского успеха, уверен мастер. Среди примеров, которые приводил Щедров, был о том, когда он со своим товарищем поехал на дачу, где коллега вытащил из земли корешок и сказал, что это "голова оленя", на что он удивился, сказав, что это обычный корешок. Но удивление Щедрова было большим, когда приятель очистил найденный корешок, вымыл и "голова оленя" стала явно видна. Журналистам, пресс-секретарям он посоветовал искать "голову оленя" в, казалось бы, обычных вещах, только тогда возможен успех и признание читателей.

После мастер-класса участники поделились впечатлениями.

"В прошлом году, когда я работала в Sputnik Абхазия, для корреспондентов агентства Олег Щедров проводил тренинги. Было очень интересно и познавательно, и что главное, применимо в повседневной, практической работе. В этом году, услышав о запуске образовательного проекта SputnikPro в Абхазии и узнав имена спикеров, решила обязательно принять в нем участие, хоть в программе и было заявлено, что мастер-класс проводится для сотрудников пресс-служб: никогда не знаешь, куда занесет судьба", — сказала журналист информационного агентства "Аԥсадгьыл-инфо" Амра Амичба.

Говоря о сути мастер-класса, она отметила, что Олег Щедров выступил как добрый посредник между СМИ и пресс-службами, объяснив пресс-секретарям разных госучреждений и ведомств Абхазии, как нужно писать свои пресс-релизы, чтобы журналисты "зацепились" и захотели сделать из них новость.

© Sputnik / Томас Тхайцук Образовательный проект - SputnikPro. Лекция Олега Щедрова

"К сожалению, порой кажется, что сообщения пресс-служб некоторых министерств пишутся для отчета перед непосредственным начальником, а конечный потребитель информации – читатель, который получает ее от журналиста", — сказала Амра Амичба.

SputnikPro — это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ для руководителей и представителей СМИ и пресс-служб, пресс-секретарей.