Хаджимба о футболе в Абхазии: клубы часто выходят за рамки своих возможностей

СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Бюджет на проведение Чемпионата Абхазии по футболу определен, но зачастую футбольные клубы страны выходят за рамки своих возможностей, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции в пятницу 30 августа.

"Бюджетные возможности для Чемпионата Абхазии определены, но у нас, зачастую, выходят за рамки этих возможностей. Футбол будет и, несомненно, он нужен, но я хочу подчеркнуть, что создавая те или иные клубы, рассчитывать все время на государство было бы не верно. А они у нас как грибы растут. Там, где есть возможность, мы помогаем", — отметил Хаджимба.

Что касается детского футбола и проблем, которые существуют в этой области, глава государства посоветовал за ответами обратиться к президенту ФК "Динамо" Астамуру Адлейба и другим руководителям клубов. Узнать, сколько было выделено на развитие этого направления, и сколько коллективов создали за последние годы.