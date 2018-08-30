Полезный опыт: участники SputnikPro в Абхазии поделились своими впечатлениями

СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Участники образовательного проекта для журналистов и пресс-секретарей SputnikPro поделились своими впечатлениями после мастер-класса руководителя учебных программ МИА "Россия сегодня" Олега Щедрова "Как рассказать историю, чтобы ей заинтересовались современные медиа. Как сделать ваши новости популярными".

© Sputnik / Томас Тхайцук Найти "голову оленя": проект для журналистов SputnikPro открылся в Сухуме

"Сегодняшний мастер-класс безусловно был очень полезен, это та сфера, которая постоянно развивается, появляется что-то новое, нужно постоянно следить за трендами. Я получил информацию, которую буду скорее всего применять в своей работе, хочу сказать спасибо большое агентству Sputnik", — сказал пресс-секретарь Министерства экономики Абхазии Георгий Берзения.

Во время мастер-класса журналист Олег Щедров рассказал, о том, как развиваются современные СМИ и что нужно знать, чтобы соответствовать течению времени. К примеру, Щедров обратил внимание на то, что конкуренция в СМИ становится все жестче, с развитием информационных технологий.

"Мы часто участвуем в такого рода тренингах, но сегодня довелось услышать информацию, с которой не была знакома до этого. Конечно, мы будем это использовать на практике, это нам очень пригодится. Мне особо понравилось сравнение Олега Щедрова, что журналист всегда должен искать "голову оленя", — отметила представитель отдела работы с общественностью компании "Амобайл" Астанда Чкадуа.

Кроме того, мастер рассказывал о важности взаимодействия пресс-служб со СМИ, отметив, что пресс-службы должны отходить от сухого и краткого изложения в своих релизах для того, чтобы информация была понятна читателям.

"Мне очень понравился мастер-класс, потому что к нам приехал человек большой практики и говорил о таких важных вещах, мне очень понравилось, что он сделал акцент именно на заголовке материала. Это важно для того, чтобы привлечь внимание читателя", — сказала руководитель благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Щедров о проекте SputnikPro в Абхазии: будет способствовать развитию медиаотрасли

Проект SputnikPro, состоит из серии мастер-классов от ведущих российских медиа-менеджеров и журналистов. Образовательный проект для журналистов и пресс-секретарей SputnikPro проходит в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия с 30 по 31 августа.

"Безусловно состоялась очень полезная встреча, это мой первый опыт участия в таких мероприятиях, конечно уровень журналиста Олега Щедрова очень большой, поэтому таких мероприятий должно быть больше", — отметил пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния.

Журналист информационного агентства "Апсадгьыл-инфо" Амра Амичба говорит, что в республике не проводится никаких тренингов, семинаров для журналистов или сотрудников пресс-служб.

"По крайней мере, я о них не слышала. И поэтому образовательный проект SputnikPro, запущенный в Абхазии, – это возможность узнать новое и перенять опыт от ведущих российских практиков, лучших в своей области специалистов", — сказала она.

SputnikPro — это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ для руководителей и представителей СМИ и пресс-служб, пресс-секретарей.