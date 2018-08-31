"Квартирный переполох": жилищная программа вызвала споры в Кабмине

Почему проект программы "Жилище-2021" вызвал споры среди членов Кабинета Министров Абхазии, и зачем они решили отправить его на доработку, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Обсуждение проекта

Если остальные вопросы заседания Кабинета Министров Абхазии в основном не вызывали дискуссий или же принимались вовсе без обсуждений, то тема жилья вызвала оживление среди членов Кабмина.

Министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба представил два жилищных проекта: "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и программа "Жилище-2021", которые направлены на обеспечение жильем и улучшение жилищных условий для наиболее нуждающихся граждан.

Первая жилищная госпрограмма, которую представил министр, "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия". Во время представления программы стали высказываться недовольства по второму проекту.

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Так, глава Галского района Темур Надарая обратил внимание на то, что программа "Жилище-2021" предусматривает, в частности, предоставление жилья инвалидам второй группы – участникам Отечественной войны народа Абхазии. Он выразил опасение, что государственный бюджет не позволит оказать помощь всем нуждающимся.

© Sputnik / Томас Тхайцук Правила съема: арендовать жилье в Абхазии

"Практически эта программа не осуществима, вы понимаете, что такое инвалид второй группы? Такую социальную нагрузку накладывать на государство нельзя. Жилье нужно предоставлять инвалидам первой группы (участникам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1992 годов – ред.) и многодетным семьям. Мы на себя берем то, что не сможем выполнить, такое ни Германия, ни США не могут себе позволить", — уверен он.

Министр труда Руслан Аджба отметил, что речь идет не обо всех инвалидах второй группы, а о тех, кто не имеет своего жилья.

"Многие сделают инвалидность "левым" путем, и они будут требовать жилье, мы подкладываем мину замедленного действия под наше будущее", — уверен Надарая.

Вице-премьер Астамур Кецба заметил, что программа предоставления жилья необходима для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки этот вопрос.

"Здесь четко написано, что в первую очередь жилье должны получить инвалиды первой группы, потом многодетные семьи. Нужно раз и навсегда решить вопрос очередности получения жилья. Если мы будем топтаться на месте, то вопрос не будет разрешен", — сказал Кецба.

Кабинет Министров отправил проект "Жилище —2021" на доработку.

Жилье нуждающимся

Государственная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия", напротив, не вызвала разногласий.

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Руслан Аджба сообщил, что предусмотрено 30 миллионов рублей из республиканского бюджета на реализацию проекта.

"Участником программы может быть гражданин Абхазии, обратившийся с заявлением об оказании материальной помощи", — отметил Аджба. Решение о предоставлении жилья будет принимать правительственная комиссия.

Помощь предоставляется инвалидам первой группы, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, семьям погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, гражданам, чьи оба родителя погибли или пропали без вести, многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, отметил Руслан Аджба.

Программа также предусматривает максимальный размер материальной помощи, рассказал министр.

"Это 500 тысяч рублей одному участнику программы и не более 100 тысяч рублей каждому члену его семьи. Таким образом, размер помощи может достичь одного миллиона рублей", — пояснил он.

Объект недвижимости, который приобретается, должен быть в частной собственности, не должен быть предметом спора и не должен находиться под залогом, сказал Руслан Аджба.