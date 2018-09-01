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День знаний в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба

Школа с именем Ардзинба: 1 сентября в Эшере

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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О том, как в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба прошла торжественная линейка, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Эшерская средняя школа имени Владислава Ардзинба. 8:45. Непрерывный автомобильный сигнал, как на абхазских свадьбах, заставляет учителей и бывших выпускников устремить взгляды на ворота. Желтый автобус ПАЗ с детьми медленно заезжает во двор. Так триумфально в Эшерскую школу приезжают только по самым большим праздникам – 1 сентября и 25 мая – для пущей торжественности.

"Автобус в школе есть уже восемь лет. Каждый год 1 сентября с сигналом заезжаю сюда, чтобы было радостно детям. Это стало традицией. Каждый день с сигналом, конечно, не заедешь",  – улыбается водитель Армен Мегерчян и с теплом поглядывает на детишек, по которым он за лето успел соскучиться.

День знаний в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба
© Sputnik / Илона Хварцкия
День знаний в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба

Праздник без электричества

Но вскоре настроение праздника, который начинался так феерично, немного подпортила весть об отключении электричества. Дети с цветами переминаются с ноги на ногу перед аркой из шаров. Но учителя не спешат с началом торжественной линейки.

— Дорогие ученики и родители, сегодня большой праздник для нас, –  воодушевленно начала организатор Гунда Акаба, так и не дождавшись "света".

День знаний в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба
© Sputnik / Илона Хварцкия
День знаний в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба

Школьники от неожиданности резко прекратили разговоры в рядах и навострили уши.

В этом году в первый класс пошли шесть учеников. Сельскую школу такое небольшое количество превоклашек не пугает. Всего здесь обучаются немногим за 70 человек.

После витиеватых речей организатора, слово передается первоклашкам. Они уже с 20 августа готовились к торжественной линейке – учили стихи, которые раздали им в школе.

Дети неуверенно и смущенно становятся под арку из шаров и медленно начинают стихи. Находчивые мамы с листочками стоят сзади, на случай, если забудутся слова.

— Гордые, красивые мы идем по улице… — растягивает слова первоклассник.

День знаний в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба
© Sputnik / Илона Хварцкия
День знаний в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба

Еще минута, и под аплодисменты новоиспеченные ученики вновь занимают свои места.

— Ой, свет дали,  – слышатся возгласы среди родителей.

Но организаторы решают не нарушить заданный темп праздника и продолжить линейку без музыки и микрофонов.

День знаний в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук
День знаний в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба

Поздравить школьников в сельскую школу приехал певец Герман Хашиг, который подготовил стихи и песни про Абхазию.

Полились звучные мелодии, и дети расплылись в улыбке. Все начинают ощущать атмосферу праздника – аплодисменты и возгласы "ура".
Завершается торжественная часть первым звонком. Ученица 11 класса Дана Ардзинба с колокольчиком в руке тянет за собой первоклашку Шамиля Ашхаруа. Школьники отпускают шары – линейка закончилась.

День знаний в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба
© Sputnik / Илона Хварцкия
День знаний в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба

Дети обеспечены

Первым учителем шестерых учеников Эшерской средней школы имени Владислава Ардзинба станет Ольга Яковлева. В этой школе она работает первый год.

"Все детишки пришли после линейки в класс. Мы раздаем учебники, буквари. Всем все хватает. С понедельника уже начинаются занятия", – рассказала учительница.

День знаний в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба
© Sputnik / Илона Хварцкия
День знаний в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба

Первую неделю у первоклашек будет по три урока, чтобы сразу не утомлять их и не отбивать желание учиться. После уже нагрузка немного увеличится.



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