Абхазский ученый защитил честь русской философии в Китае

Философ из Абхазии впервые принял участие в XXIV Всемирном философском конгрессе, прошедшем в Китае с 13 по 20 августа.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Англосакский ученый Эверт ван дер Зверде на XXIV Всемирном философском конгрессе заявил, что в мировую философскую мысль ученые из России не внесли ничего, сказал в интервью Sputnik участник форума, профессор Абхазского государственного университета Иван Тарба.

"Конечно, этого нельзя было стерпеть, я осмотрелся, но все коллеги из МГУ из других учебных заведений ждали, когда все ученые выступят, но я не смог дождаться. Я встал, попросил слова и сказал, что недопустимо делать такие заявления, что это оскорбительно для всей делегации из России", — рассказал Тарба.

Умозаключение, высказанное одним из участников конгресса, говорит о его некомпетентности, считает ученый.

"Я стал перечислять вопросы, связанные с русской философией, вошедшие в мировую философскую культуру. После этих слов другие участники конференции стали аплодировать. В мировой философской культуре русская философия занимает значительное место, и не знать об этом непозволительно", — уверен Иван Тарба.

Ученого из Абхазии поддержали философы из Санкт-Петербурга и Москвы.

"Нас даже поддержал ученый из Чехии, который сказал, что русская философия имеет большие традиции, что он изучает вклад российских ученых в мировую науку. После я узнал о том, что ученый, который говорил о том, что у русских ученых нет вклада в мировую философию, извинился и сослался на неточность перевода с английского языка", — подчеркнул Тарба.

Затем генеральный секретарь российского философского общества профессор Королев лично поблагодарил коллегу из Абхазии.

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"Он сказал, что честь русской философии ты смог защитить. Я сказал, что мы выросли на традициях русской философии", — отметил Иван Тарба.

Философ из Абхазии впервые принял участие во Всемирном конгрессе.

"Трудно было получить визу, потому что в абхазских заграничных паспортах не указаны точные адреса. Поэтому были сложности в консульстве Китая, но с помощью друзей удалось решить проблему", — отметил Тарба.

На конгрессе ученый из Абхазии выступил с докладом о научной методологии Вернадского, Данилевского и Гумилева. В статье, в частности, указано, как автор использует этот метод в изучении этногенеза Абхазии.