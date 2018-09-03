21:14 03 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.74
  • EUR78.64
Поиск
Иван Тарба

Абхазский ученый защитил честь русской философии в Китае

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
16720

Философ из Абхазии впервые принял участие в XXIV Всемирном философском конгрессе, прошедшем в Китае с 13 по 20 августа.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Англосакский ученый Эверт ван дер Зверде на XXIV Всемирном философском конгрессе заявил, что в мировую философскую мысль ученые из России не внесли ничего, сказал в интервью Sputnik участник форума, профессор Абхазского государственного университета Иван Тарба.

"Конечно, этого нельзя было стерпеть, я осмотрелся, но все коллеги из МГУ из других учебных заведений ждали, когда все ученые выступят, но я не смог дождаться. Я встал, попросил слова и сказал, что недопустимо делать такие заявления, что это оскорбительно для всей делегации из России", — рассказал Тарба.

Перо
CC0
Прозой о поэзии: свободные стихи и музыка души

Умозаключение, высказанное одним из участников конгресса, говорит о его некомпетентности, считает ученый.

"Я стал перечислять вопросы, связанные с русской философией, вошедшие в мировую философскую культуру. После этих слов другие участники конференции стали аплодировать. В мировой философской культуре русская философия занимает значительное место, и не знать об этом непозволительно", — уверен Иван Тарба.

Ученого из Абхазии поддержали философы из Санкт-Петербурга и Москвы.

"Нас даже поддержал ученый из Чехии, который сказал, что русская философия имеет большие традиции, что он изучает вклад российских ученых в мировую науку. После я узнал о том, что ученый, который говорил о том, что у русских ученых нет вклада в мировую философию, извинился и сослался на неточность перевода с английского языка", — подчеркнул Тарба.

Затем генеральный секретарь российского философского общества профессор Королев лично поблагодарил коллегу из Абхазии.

Умберто Эко
© AFP 2018 / GIUSEPPE CACACE
Имя Умберто: тайные знаки писателя-постмодерниста

"Он сказал, что честь русской философии ты смог защитить. Я сказал, что мы выросли на традициях русской философии", — отметил Иван Тарба.

Философ из Абхазии впервые принял участие во Всемирном конгрессе.

"Трудно было получить визу, потому что в абхазских заграничных паспортах не указаны точные адреса. Поэтому были сложности в консульстве Китая, но с помощью друзей удалось решить проблему", — отметил Тарба.

На конгрессе ученый из Абхазии выступил с докладом о научной методологии Вернадского, Данилевского и Гумилева. В статье, в частности, указано, как автор использует этот метод в изучении этногенеза Абхазии.

Теги:
наука, философия, Китай, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Траурные мероприятия по Беслану
    Память о трагедии

    В Цхинвале почтили память жертв теракта в Беслане – жители города возложили цветы и выпустили в небо белые шары.

  • Азербайджанский оперный исполнитель Магеррам Гусейнов
    День в опере

    Азербайджанский исполнитель дебютировал на сцене знаменитого театра Ла Скала в Италии в опере Луиджи Керубини "Али-баба, или 40 разбойников".

  • Армен Ашотян
    "Займитесь делом!"

    В Республиканской партии Армении отреагировали на намерение премьера Никола Пашиняна провести конституционные изменения и распустить парламент.

  • Комар
    Смертельный укол

    Минздрав Казахстана будет разбираться в случае гибели молодой женщины в больнице Астаны после инъекции противоаллергенного препарата.

  • Фуражка сотрудника милиции. Архивное фото
    Закон не дремлет

    Служба внутренних расследований МВД Кыргызстана изучает видео, на котором мужчина в милицейской форме лежит под забором.

  • Стела Минск - город-герой
    Евроремонт по-мински

    Власти намерены поднять уровень благоустройства Минска до европейского: оригинальность, простота и качество должны стать основными принципами.

  • Недовольство латвийцев
    Политики, очнитесь!

    Только каждый десятый житель Латвии считает, что было бы лучше, если бы у власти остались те же политики, что и сейчас, свидетельствует опрос.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    С решением не согласны

    Литва обжаловала решение Европейского суда по правам человека по делу о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Школа
    По новым правилам

    Минобразования Молдовы пошло навстречу школьникам и их родителям, которые жаловались на сложность учебной программы. Что изменилось?

  • Траурные мероприятия по Беслану
    Память о трагедии

    В Цхинвале почтили память жертв теракта в Беслане – жители города возложили цветы и выпустили в небо белые шары.

  • Азербайджанский оперный исполнитель Магеррам Гусейнов
    День в опере

    Азербайджанский исполнитель дебютировал на сцене знаменитого театра Ла Скала в Италии в опере Луиджи Керубини "Али-баба, или 40 разбойников".

  • Армен Ашотян
    "Займитесь делом!"

    В Республиканской партии Армении отреагировали на намерение премьера Никола Пашиняна провести конституционные изменения и распустить парламент.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Всего в III Играх кочевников примут участие 1 556 спортсменов из 66 стран и 11 субъектов России.
Грандиозно: церемония открытия III Всемирных игр кочевников
Жители и гости Сухума спели песню Михаила Шуфутинского
"День, когда горят…": смотрите забавное видео, как в Сухуме "календарь перевернули"
На что способен человеческий мозг
Удивительный и загадочный: на что способен мозг человека

Соцсети

Sputnikabkhazia